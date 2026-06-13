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Ruud Gullit: 'Het team is meer dan de helft zwart en alle spelers worden omarmd: prachtig!'

13 juni 2026, 18:57
Ruud Gullit geniet van de fans van Canada
Foto: © Imago/realtimes
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ruud Gullit geniet van de wijze waarop het Canadese volk achter de nationale ploeg staat. Als analist van beIN Sports wijst Gullit op de culturele diversiteit in de ploeg. “Het is geweldig om te zien dat Canada zijn ploeg omarmt.”

Canada opende het WK vrijdag met een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Voorafgaand aan de wedstrijd wees Gullit erop dat ‘het iedereen wel is opgevallen dat meer dan de helft van het team zwart is’. “Ze zijn allemaal om verschillende redenen naar Canada gekomen. En ik zie dat dat land zijn elftal omarmt. Daar draait het allemaal om.”

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“Wij kennen dit in Nederland ook met onze voormalige koloniën”, zegt Gullit. “Wij omarmen de spelers. Ik zie dat steeds meer mensen nu tegen immigranten zijn. En dat doet pijn, want ik voel me Nederlands, ook al zie ik er anders uit. Mijn moeder is wit, maar als mensen naar mijn gezicht kijken, zien ze iemand die zwart is. En opeens beoordelen ze je anders. Dat hoort niet zo te zijn.”

“Het is geweldig om te zien dat Canada zijn ploeg omarmt. Dat geeft mij een goed gevoel”, stelt de analist tot slot. Canada begon het toernooi met een gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina en is daarmee de enige van de drie gastlanden die niet met een overwinning begon aan het WK. Zaterdagavond vindt de andere wedstrijd plaats in Groep B, tussen Qatar en Zwitserland.

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep B
GS
DS
PT
1
Canada
1
0
1
2
Bosnië-Herzeg.
1
0
1
3
Qatar
0
0
0
4
Zwitserland
0
0
0

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