Feyenoord-parel mag vlieguren maken bij FC Dordrecht

Feyenoord stalt Ayoub Ouarghi komend seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht, zo meldt clubwatcher Arco Bomgaars op X. De achttienjarige middenvelder sluit op 19 juni aan bij de start van de voorbereiding van de Keuken Kampioen Divisie-club. Hiermee krijgt het talent de kans om structureel vlieguren te maken in het betaald voetbal.

De aanvallende middenvelder fungeerde afgelopen seizoen voornamelijk als aanvoerder van Feyenoord Onder 21. Toch mocht de spelverdeler in december al ruiken aan het grote werk. Tijdens de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle maakte hij als invaller voor Sem Steijn zijn officiële debuut in het eerste elftal. In maart hakte hij bovendien de knoop door om definitief voor een interlandcarrière bij Marokko te kiezen.

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De overstap van Ouarghi past in het samenwerkingsband tussen de Rotterdammers en de Schapekoppen. Afgelopen seizoen trokken onder meer Jan Plug, Stéphano Carrillo en Seunggyun Bae al naar de Krommedijk. Voor komend seizoen worden er naast de kersverse aanwinst mogelijk nog meer jeugdspelers tijdelijk overgeheveld. Zo wordt Aymen Sliti nadrukkelijk genoemd als kandidaat voor een huurperiode in Dordrecht. Ook Tobias van den Elshout, die afgelopen seizoen onder Robin van Persie in het eerste elftal debuteerde, geldt als een speler die baat zou hebben bij wekelijkse speelminuten op een hoger niveau. Plug lijkt daarentegen te azen op een definitieve of tijdelijke stap naar de Eredivisie.

De verwachting is dat de samenwerking tussen Feyenoord en FC Dordrecht ook de komende jaren voor meerdere tijdelijke overstappen zal zorgen. Trainer Dirk Kuyt gaf eerder al aan graag meer talenten uit de Rotterdamse opleiding in Dordrecht te verwelkomen. Daarbij noemde hij onder meer Shaqueel van Persie als een speler die op termijn veel baat zou kunnen hebben bij een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens Kuyt heeft de jonge aanvaller een uitzonderlijk talent, maar is het voor zijn ontwikkeling vooral belangrijk om veel wedstrijden te spelen en fysiek sterker te worden.

Kuyt wees daarbij op het voorbeeld van Plug, die zich na zijn tijdelijke overstap in korte tijd nadrukkelijk in de kijker speelde. Hij omschreef FC Dordrecht als een platform waar spelers zich kunnen ontwikkelen en zichzelf op een hoger niveau kunnen laten zien. Dat sluit aan bij de gedachte achter het onlangs verlengde samenwerkingsverband tussen Feyenoord en Dordrecht.

Tegelijkertijd is niet iedere huurperiode automatisch een succesverhaal. Kuyt sprak zich eerder kritisch uit over de ontwikkeling van Carrillo, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Dordrecht. De Mexicaanse spits kwam in 33 competitiewedstrijden tot vier doelpunten en volgens zijn trainer was dat op dat moment onvoldoende om serieus aan een doorbraak in het eerste elftal van Feyenoord te denken. Daarmee onderstreepte Kuyt dat een verhuurperiode aan de Krommedijk vooral bedoeld is als ontwikkelstap en geen garantie biedt op een snelle doorbraak in De Kuip.

De ploeg van Kuyt, die zelf onlangs nog gelinkt werd aan een stap naar Turkije, begint op 19 juni met een openbare training aan het nieuwe voetbaljaar. Vanaf dat moment kan de hij direct beschikken over de kersverse huurling. In de voorbereiding treft de eerstedivisionist onder meer het tweede elftal van Schalke 04. Op 4 juli staat bovendien de traditionele open dag op het programma, waarbij FC Dordrecht een oefenwedstrijd afwerkt tegen Feyenoord.