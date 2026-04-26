Hans Kraay junior heeft in Goedemorgen Eredivisie geopperd dat een tijdelijke overstap naar FC Dordrecht bevorderlijk zou zijn voor de ontwikkeling van Shaqueel van Persie. Dirk Kuyt, de huidige trainer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, ziet de komst van de negentienjarige Feyenoord-aanvaller in ieder geval wel zitten. Volgens de oefenmeester beschikt de jonge spits over veel potentie, al benadrukt hij dat de uiteindelijke keuze bij de speler zelf ligt.

De suggestie van de verslaggever komt niet geheel onverwacht, aangezien Feyenoord en FC Dordrecht onlangs hun samenwerkingsverband hebben verlengd tot de zomer van 2029. Van Persie beschikt in De Kuip over een contract tot medio 2028 en maakte eerder dit seizoen al zijn opwachting in zowel de Eredivisie als de Europa League. Hoewel hij op het hoogste niveau al trefzeker was, maakt hij momenteel vooral zijn minuten bij de Onder 21 van de Rotterdammers om het nodige wedstrijdritme op te doen.

Kuyt kreeg daarom van Kraay de vraag voorgelegd of een tussenstop aan de Krommedijk een logische vervolgstap zou zijn voor de aanvaller. "Shaqueel van Persie, zou een tussenstop niet iets voor hem zijn?", vroeg Kraay zich hardop af. De oud-speler van Feyenoord reageerde daar direct enthousiast op. "Laat ik vooropstellen dat er heel veel talent bij Feyenoord loopt. Er lopen veel spelers die ik graag een jaartje bij Dordt wil hebben", stelde Kuyt. Hij kent de jonge aanvaller naar eigen zeggen al van jongs af aan. "Hij heeft een exceptioneel talent", vervolgde de coach. "Dat heeft hij in de wedstrijden die hij voor Feyenoord heeft gespeeld laten zien. Het is voor Shaqueel het belangrijkst om helemaal fit terug te komen en fysiek sterker te worden. Dat is het enige wat hem geremd heeft in zijn ontwikkeling", legde hij uit.

Om de waarde van een dergelijke huurperiode te onderstrepen, wees de trainer naar het voorbeeld van Jan Plug. De 21-jarige verdediger stroomde afgelopen winter op huurbasis in bij de ploeg die momenteel de tiende plaats bezet in de Keuken Kampioen Divisie. "Als je kijkt hoeveel wedstrijden hij heeft kunnen spelen in de KKD... Door die wedstrijden te spelen komt er veel belangstelling voor hem. Dordrecht is een platform gebleken voor spelers en trainers, dat je jezelf daar neer kan zetten", aldus Kuyt over het succes van de samenwerking.

De vraag resteert of Kuyt de telefoon gaat pakken om Feyenoord-hoofdtrainer Robin van Persie, de vader van Shaqueel, te overtuigen van een overstap. De oefenmeester van de Rotterdammers is momenteel met zijn elftal in een felle strijd verwikkeld om de tweede plaats in de Eredivisie. "We bellen wel eens. Maar ik denk dat het voor Robin het belangrijkste is om deze positie in de Eredivisie vast te houden. Wat daarna komt, komt daarna", verklaarde Kuyt. Een eventuele transfer forceert hij liever niet via de vader. "En over zijn zoon? Dat is voor mij een abc'tje, voor hem is het belangrijk om die keuze zelf te maken", besloot hij.