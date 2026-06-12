Erwin van de Looi vindt nieuwe club in Nederland

FC Volendam heeft een nieuwe trainer. Erwin van de Looi neemt bij de club uit het vissersdorp het stokje over van Rick Kruys. Dat maakt FC Volendam vrijdagavond bekend.

FC Volendam degradeerde onlangs uit de Eredivisie, nadat Willem II over twee wedstrijden te sterk bleek. De degradatie betekende een forse tegenvaller voor de Palingboeren. De club besloot vervolgens in goed overleg afscheid te nemen van Kruys.

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Technisch manager Patrick Busby heeft inmiddels een opvolger gevonden. Van de Looi zat zonder club en tekent een contract voor twee seizoenen in het KRAS Stadion. De trainer brengt de nodige ervaring met zich mee en stond in Nederland voor het laatst aan het roer bij Heracles Almelo.

Na zijn vertrek uit Almelo vond Van de Looi vorig seizoen een nieuwe uitdaging in Slovenië bij Olimpija Ljubljana. Dat avontuur werd echter geen succes. De trainer vertrok daar al na korte tijd.