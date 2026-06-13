Van Hooijdonk doet bizarre onthulling over Johan Derksen: 'Ik wilde de confrontatie aangaan'

Pierre van Hooijdonk is door Johan Derksen benaderd om vaste gast te worden bij Vandaag Inside, zo beweert de voormalig aanvaller in een interview met het Algemeen Dagblad. De twee voerden een gesprek, waarin Derksen zich veel vriendelijker opstelde richting Van Hooijdonk dan hij vaak op tv doet.

Derksen is bij Vandaag Inside zelden positief over Van Hooijdonk, die denkt dat de uitspraken van Derksen bijdragen aan de beeldvorming rond hem. “Als iemand op tv – ik heb het over Johan Derksen – je om de haverklap een engnek noemt, of een lul, dan gaat Henk uit Oude Pekela op een bepaald moment denken dat je inderdaad niet deugt. Nou, oké, dan ben ik maar die lul. Mijn ouders zeiden altijd: als je weet vanaf welke kant de zure wind komt, moet je het raam aan die zijde dichtdoen”, stelt Van Hooijdonk.

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“Ergens heeft het natuurlijk iets tragisch, een man van bijna tachtig die dagelijks vanuit Drenthe naar Hilversum rijdt om Jan en alleman op tv af te branden”, zegt Van Hooijdonk verder over Derksen. “Maar je kunt hem niet ontzeggen dat hij iets goed doet, gezien de vele kijkers. Al schuilt in dat grote bereik ook het gevaar, vind ik. Ik zeg niet dat de onderlaag van onze samenleving het VI-publiek vormt.”

Wel is dat ‘het kwetsbaarste en makkelijkst te beïnvloeden deel’, denkt de oud-spits. “Die mensen geloven Derksen oprecht als hij zegt dat Rob Jetten de slechtste premier ooit is en ik de grootste griezel op aarde. Of, veel kwalijker: dat de ziekte van Dick Advocaats dochter wel meevalt. Hoe haal je het in je botte hoofd om zoiets te zeggen? Het is puur populisme, slechts gericht op een doelgroep die er vatbaar voor is. Vandaar dat ik dat soort opmerkingen makkelijk van me af laat glijden.”

'Johan Derksen kwam voor mij naar Breda'

“Weet je wat bijzonder is? Een aantal jaar geleden benaderde Derksen me, uit het niets. Of ik vaste VI-gast wilde worden, als vervanger van Hans Kraay junior”, onthult Van Hooijdonk. “Derksen is zelfs speciaal naar Breda gekomen om me te overtuigen. Ik had geen interesse. Toch wilde ik de confrontatie graag aangaan met de man die ik in al die jaren ervoor nog nooit had gesproken, maar die me wel eindeloos vaak in zijn show tot op het bot had beledigd.”

“Nou, ik heb nog nooit iemand tegenover me gehad die zo aardig was als Johan Derksen. De ene vleiende opmerking volgde na de andere. Poeslief was-ie! Om me enige weken later, na mijn ‘nee’, weer genadeloos onderuit te halen. En mocht hij dit interview lezen, dan kom ik binnenkort onherroepelijk wéér aan de beurt. Het plegen van karaktermoord op mensen is eenvoudigweg zijn verdienmodel. Ik snap niet dat mensen ernaar kijken”, concludeert Pi-Air.

De onthulling is opvallend, omdat Kraay junior pas het programma verliet toen de overgang werd gemaakt van voetbalprogramma Veronica Inside naar actualiteitenprogramma Vandaag Inside. Derksen heeft daarover gezegd dat hij het programma minder om voetbal wilde laten draaien. Hij ziet René van der Gijp als de voornaamste voetbalanalist en had daardoor geen plek meer voor Kraay junior. De uitspraken van Van Hooijdonk schetsen nu een ander beeld.