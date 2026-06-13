Fans van Oranje twijfelen aan de sfeer binnen de nationale ploeg. Op beelden van OnsOranje is te zien hoe bondscoach Ronald Koeman doelman in het zonnetje zet vanwege zijn 33ste verjaardag, maar onder supporters gaat het nauwelijks over het cadeau. Vooral het vermeende gebrek aan sfeer is onderwerp van gesprek .

Oranje verblijft momenteel in Kansas City ter voorbereiding op de eerste groepswedstrijd van het WK. In een video die door de bond werd gedeeld, spreekt Koeman de verzamelde selectie toe. De bondscoach richt zich tot de jarige doelman en overhandigt hem een cadeau.

“Goedemorgen allemaal. We hebben een jarige in ons midden. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Geniet van de dag en ik hoop dat je hier ook blij van wordt”, zegt Koeman.

Wat Flekken precies ontvangt, blijft buiten beeld. Het cadeau wordt niet uitgepakt, waarna de keeper zelf het woord neemt.

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“Als eerste bedankt voor alle felicitaties. Een dag met jullie samen doorbrengen is altijd mooi. We staan aan de vooravond van een prachtig toernooi. Ik denk dat we hier heel mooie herinneringen kunnen maken. We hebben een geweldige groep met veel kwaliteit, dus laten we er samen het beste van maken”, aldus de doelman.

Supporters reageren massaal op beelden van Oranje

Na de korte toespraak volgt applaus van de aanwezige internationals, maar juist dat moment zorgt online voor de meeste reacties. Veel kijkers vinden dat de beelden weinig energie uitstralen en trekken daar direct hun eigen conclusies uit.

“Super gezellig daar zo te zien”, schrijft een supporter onder de video. Een andere volger merkt op: “Die hebben er zin in!” Ook reacties als “De sfeer zit er lekker in!” en “Smile please” verschijnen veelvuldig. Schrijver Maarten Hopman sluit zich daarbij aan en schrijft eveneens: “De sfeer zit er lekker in!”

Ook Flekken ontkomt niet aan kritiek

Niet alleen de sfeer binnen de groep wordt besproken. Ook de toespraak van Flekken zelf blijft onderwerp van gesprek. Verschillende supporters plaatsen cynische opmerkingen onder de beelden.

“Poeh, wat een spreker… Het enthousiasme en de passie om te winnen spat van mijn beeldscherm”, schrijft een kijker. Een ander voegt toe: “Lijkt alsof dat cadeau uit zijn eigen zak betaald moest worden, wat een enthousiasme zeg.” Een fan vraagt zich af: “Is dit een felicitatie of een condoleance?”

Een andere kijker probeert de beelden iets meer in perspectief te plaatsen, maar ziet tegelijkertijd hetzelfde als veel andere supporters. “Wat mij opvalt is dat het allemaal zo statisch lijkt. Weinig plezier, vooral veel druk. Natuurlijk is dit maar een heel klein fragment van de dag, maar je krijgt niet direct het gevoel dat dit een ploeg is die gaat verrassen.”