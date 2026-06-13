Egypte verschijnt tijdens het WK 2026 zonder een van de meest herkenbare elementen van het nationale tenue. De Egyptische voetbalbond (EFA) heeft bevestigd dat de zeven sterren boven het embleem van de nationale ploeg op last van FIFA van het shirt zijn verwijderd.

De sterren staan symbool voor de zeven gewonnen Afrika Cups, een prestatie waarmee Egypte nog altijd de succesvolste voetbalnatie van het continent is. Toch mogen die onderscheidingen tijdens het wereldkampioenschap niet zichtbaar zijn op het wedstrijdshirt.

FIFA verbiedt verwijzing naar continentale titels

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Volgens de EFA ontving de bond een officiële brief van FIFA met daarin de instructie om de sterren te verwijderen. De wereldvoetbalbond staat tijdens het WK uitsluitend sterren toe die verwijzen naar gewonnen wereldtitels.

Omdat de zeven Egyptische sterren gekoppeld zijn aan continentale successen, voldoen ze niet aan de regels die voor het toernooi gelden. Daardoor moet Egypte het wereldkampioenschap afwerken zonder het iconische detail dat jarenlang een vast onderdeel van het shirt vormde.

FIFA vroeg daarnaast om nog een wijziging aan het tenue. De gouden rugnummers en spelersnamen moeten worden vervangen door witte opdrukken, zodat deze beter zichtbaar zijn.

Egypte begint WK tegen België

Egypte doet deze zomer voor de vierde keer mee aan het WK en is ingedeeld in Groep G, samen met België, Iran en Nieuw-Zeeland.

De openingswedstrijd van de Farao's is maandag om 21.00 uur tegen België. Dan zal Egypte voor het eerst aantreden in de aangepaste versie van het shirt, zonder het symbool dat jarenlang zo nauw verbonden was met de geschiedenis van de nationale ploeg.