moet de topper tussen Ajax en PSV aan zich voorbij laten gaan. De Kroatische aanvaller van de Eindhovenaren kreeg donderdagavond in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Hierdoor is Perisic geschorst voor de ontmoeting met de Amsterdammers op zaterdag 2 mei. Een flinke tegenvaller voor zowel de speler als PSV, aangezien de routinier dit seizoen is uitgegroeid tot een belangrijke sterkhouder in het elftal van Peter Bosz. Hij zal het duel in de Johan Cruijff ArenA nu vanaf de tribune moeten volgen.

Artikel gaat verder onder video

Perisic ontving de kaart van scheidsrechter Marc Nagtegaal in de 89ste minuut, nadat hij in de zeventigste minuut was ingevallen. De arbiter kon niet anders dan de aanvaller op de bon slingeren toen deze aan de noodrem trok na balverlies van zijn ploeg.

Trainer Peter Bosz liet na afloop op de persconferentie weten niet boos te zijn op de 37-jarige Kroaat vanwege het moment. De coach heeft het geluk dat hij de afwezigheid van Perisic kan opvangen met buitenspelers als Couhaib Driouech en Esmir Bajraktarevic, die tegen PEC Zwolle al een groot aandeel hadden in de ruime zege.