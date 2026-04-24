Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

24 april 2026, 08:11
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ivan Perisic moet de topper tussen Ajax en PSV aan zich voorbij laten gaan. De Kroatische aanvaller van de Eindhovenaren kreeg donderdagavond in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Hierdoor is Perisic geschorst voor de ontmoeting met de Amsterdammers op zaterdag 2 mei. Een flinke tegenvaller voor zowel de speler als PSV, aangezien de routinier dit seizoen is uitgegroeid tot een belangrijke sterkhouder in het elftal van Peter Bosz. Hij zal het duel in de Johan Cruijff ArenA nu vanaf de tribune moeten volgen.

Perisic ontving de kaart van scheidsrechter Marc Nagtegaal in de 89ste minuut, nadat hij in de zeventigste minuut was ingevallen. De arbiter kon niet anders dan de aanvaller op de bon slingeren toen deze aan de noodrem trok na balverlies van zijn ploeg.

Trainer Peter Bosz liet na afloop op de persconferentie weten niet boos te zijn op de 37-jarige Kroaat vanwege het moment. De coach heeft het geluk dat hij de afwezigheid van Perisic kan opvangen met buitenspelers als Couhaib Driouech en Esmir Bajraktarevic, die tegen PEC Zwolle al een groot aandeel hadden in de ruime zege.

Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 19
Óscar García in de Johan Cruijff Arena

Ajax wijkt bij play-offdeelname uit naar Volendam

  • Gisteren, 12:54
  • Gisteren, 12:54
  • 6
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Vriendje Stokvis
1.861 Reacties
581 Dagen lid
8.925 Likes
Vriendje Stokvis
Heel toevallig weer.

Kramer
2.847 Reacties
1.305 Dagen lid
19.630 Likes
Kramer
@Vriendje Stokvis 😂😂

Excellent
13 Reacties
1.305 Dagen lid
6 Likes
Excellent
Want?

PSV bril!
324 Reacties
449 Dagen lid
747 Likes
PSV bril!
Lekker lomp ☹️ en totaal onnodig.

K. Daffie
178 Reacties
961 Dagen lid
886 Likes
K. Daffie
Maakt niet uit. Nog genoeg kwaliteit op de bank.

CG
3.387 Reacties
1.004 Dagen lid
13.843 Likes
CG
Kan zeker geen kwaad!!

Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Wordt gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
31
7
49
7
Utrecht
30
13
44

