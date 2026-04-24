Live voetbal

Derksen en Woerts botsen over Te Kloese: 'Het is één grote chaos'

24 april 2026, 09:15   Bijgewerkt: 10:22
Johan Derksen Chris Woerts
Foto: © Vandaag Inside/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Johan Derksen en Chris Woerts zijn het totaal met elkaar oneens over de prestaties van Dennis te Kloese bij Feyenoord. Woerts is positief over de prestaties van de beleidsbepaler en stelt dat Robin van Persie hem 'een mes in de rug heeft gestoken'.

Donderdag werd door Feyenoord bekendgemaakt dat Te Kloese per 1 juli zal vertrekken uit De Kuip. Volgens Mexicaanse media gaat de algemeen én technisch directeur vervolgens aan de slag bij CF Monterrey, de nummer elf van de Mexicaanse competitie.

Artikel gaat verder onder video

In het programma Vandaag Inside blikt Woerts terug op de prestaties die Te Kloese in de afgelopen 4,5 jaar heeft neergezet bij Feyenoord: "Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft Feyenoord uit de financiële zorgen gehaald, heeft voor driehonderd miljoen verkocht. Toen hij kwam was het financieel een drama, nu hebben ze een groot eigen vermogen. Het laatste jaar is het minder gegaan met spelers als Tengstedt en Borges, maar hij heeft natuurlijk wel heel veel goede dingen gedaan. Hij heeft voor rust gezorgd binnen de organisatie."

Johan Derksen deelt die mening niet en wijst op de recente sportieve malaise: "Sinds Slot weg is, is het een grote chaos. Hij heeft een verkeerde trainer gehaald. Zo goed heeft hij het helemaal niet gedaan."

Woerts stelt dat Robin van Persie ook weinig steun heeft gegeven aan Dennis te Kloese: "Van Persie maakt nog een fout, want hij is altijd gedekt door Te Kloese. Door dik en dun en dan vraagt Te Kloese aan Van Persie: 'Steun Van Wonderen' en wat doet Van Persie? Die wijst hem af. Dat is een mes in zijn rug."

Volgens Woerts speelt ook de raad van commissarissen een rol bij het vertrek: "Ik denk dat Te Kloese teleurgesteld is over de support vanuit de club. Hij heeft veel last gehad van bedreigingen en voelde zich de laatste maanden minder gesteund door de raad van commissarissen."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
9 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
198 Reacties
649 Dagen lid
421 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vlak voor de ontknoping van de strijd om plek 2 is het voor een club natuurlijk slecht dat het bestuurlijk wordt onthoofd. De hierdoor ontstane onrust straalt altijd door binnen de organisatie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws