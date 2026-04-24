Johan Derksen en Chris Woerts zijn het totaal met elkaar oneens over de prestaties van Dennis te Kloese bij Feyenoord. Woerts is positief over de prestaties van de beleidsbepaler en stelt dat Robin van Persie hem 'een mes in de rug heeft gestoken'.

Donderdag werd door Feyenoord bekendgemaakt dat Te Kloese per 1 juli zal vertrekken uit De Kuip. Volgens Mexicaanse media gaat de algemeen én technisch directeur vervolgens aan de slag bij CF Monterrey, de nummer elf van de Mexicaanse competitie.

In het programma Vandaag Inside blikt Woerts terug op de prestaties die Te Kloese in de afgelopen 4,5 jaar heeft neergezet bij Feyenoord: "Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft Feyenoord uit de financiële zorgen gehaald, heeft voor driehonderd miljoen verkocht. Toen hij kwam was het financieel een drama, nu hebben ze een groot eigen vermogen. Het laatste jaar is het minder gegaan met spelers als Tengstedt en Borges, maar hij heeft natuurlijk wel heel veel goede dingen gedaan. Hij heeft voor rust gezorgd binnen de organisatie."

Johan Derksen deelt die mening niet en wijst op de recente sportieve malaise: "Sinds Slot weg is, is het een grote chaos. Hij heeft een verkeerde trainer gehaald. Zo goed heeft hij het helemaal niet gedaan."

Woerts stelt dat Robin van Persie ook weinig steun heeft gegeven aan Dennis te Kloese: "Van Persie maakt nog een fout, want hij is altijd gedekt door Te Kloese. Door dik en dun en dan vraagt Te Kloese aan Van Persie: 'Steun Van Wonderen' en wat doet Van Persie? Die wijst hem af. Dat is een mes in zijn rug."

Volgens Woerts speelt ook de raad van commissarissen een rol bij het vertrek: "Ik denk dat Te Kloese teleurgesteld is over de support vanuit de club. Hij heeft veel last gehad van bedreigingen en voelde zich de laatste maanden minder gesteund door de raad van commissarissen."