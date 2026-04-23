Feyenoord zet streep door komst Robert Eenhoorn

Feyenoord heeft een headhuntersbureau ingeschakeld om de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur in goede banen te leiden. De club werkt al langer aan de opvolging van Dennis te Kloese, maar heeft nu ook externe hulp ingeschakeld om geschikte kandidaten in kaart te brengen.

De Rotterdammers bevestigden eerder al dat het proces in gang is gezet, maar volgens het Algemeen Dagblad is er nu bewust gekozen voor een gespecialiseerde partij die helpt bij de selectie. Het bureau zou inmiddels al enige tijd bezig zijn met het inventariseren van mogelijke opvolgers.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is dat een veelgenoemde naam lijkt af te vallen. Robert Eenhoorn, die door zijn ervaring bij AZ en zijn verleden als speler van Feyenoord lange tijd als serieuze kandidaat werd gezien, zou op dit moment niet meer in beeld zijn voor de functie. Binnen de club zouden de verhoudingen daarbij een rol spelen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Toon van Bodegom zou geen voorstander zijn van zijn komst, terwijl ook Eenhoorn zelf weinig enthousiasme zou voelen richting de huidige machtsverhoudingen binnen de RvC.

Die spanningen lijken onderdeel van een bredere bestuurlijke dynamiek binnen de club. Van Bodegom zou zelf bovendien ook mikken op een nieuwe termijn, wat intern voor discussie zorgt.

De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur vindt plaats in een periode waarin er meer veranderingen op komst zijn bij Feyenoord. Met het vertrek van Te Kloese en verschuivingen op meerdere sleutelposities staat de club voor een bredere herstructurering achter de schermen.

De komende weken moet duidelijk worden wie uiteindelijk de opvolging in Rotterdam op zich gaat nemen.