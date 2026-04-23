Teruglezen | Hoe PSV in de tweede helft niets heel liet van PEC

Al feestend boekte PSV enkele dagen na de kampioensfestiviteiten opnieuw een zege, ditmaal op Sparta Rotterdam (0-2). De Eindhovenaren hadden geen enkele last van een kater en lieten wederom zien waarom zij dit seizoen de beste ploeg van de Eredivisie zijn. Zaterdagavond om 21.00 uur komt PEC Zwolle op bezoek in het Philips Stadion. Ook dan zal de ploeg van Peter Bosz vooral spelen om het eigen publiek te vermaken. De bezoekers staan op de dertiende plaats en lijken met 34 punten veilig, al heeft de geschiedenis uitgewezen dat dit geen garantie is. In dit liveblog mis je niets van het duel tussen PSV en PEC Zwolle.

LIVE Eredivisie: PSV - PEC Zwolle Sorteer op: Laatste Oudste 90+1' - Wedstrijd afgelopen (6-1) De tweede helft was een stuk spectaculairder dan de eerste. PSV heeft het tripje naar Ibiza wel verdiend. 90' - Één minuut extra (6-1) De extra tijd bedraagt een minuut. 🟨 89' - Geel voor PSV (6-1) Perišić ontvangt nog een kaart voor een harde tackle, hierdoor mist hij de wedstrijd tegen Ajax. 🔄 84' - Wissel bij Zwolle (6-1) Om te voorkomen dat het erger wordt haalt van Van der Vegt middenvelder Aertssen er af en zet verdediger Velthuis er in. ⚽83' - Wat een vernedering (6-1) BREAKING De Eindhovenaren laten nog maar eens zien waarom ze de kampioen zijn en leggen een galavoorstelling op de mat. Driouech legt af op Bajraktarević en de jonge aanvaller maakt zijn tweede van de avond. 🔄 80' - Driedubbele wissel PSV (5-1) Mauro, Til en Pepi verlaten het veld voor hun komen Boadu, Bawuah en debutant Koller. ⚽ 79' - PEC wordt afgeslacht (5-1) BREAKING Pepi geeft de bal aan Til die de bal lijkt binnen te schieten, het is niet zeker of de bal over de lijn is want hij wordt kort weggehaald. Dan is het in tweede instantie alsnog Driouech die hem binnenloopt, de spelers hebben een onderling moment waaruit het lijkt alsof de goal op naam van Driouech komt te staan. ⚽74' - Bajraktarević doet het zelf (4-1) BREAKING Til brengt MacNulty aan de twijfel en geeft de bal aan de man van de drie assists. Hij trekt naar binnen en schiet in de korte hoek. De bal wordt nog licht getoucheert door diezelfde MacNulty, waardoor de bal perfect in de hoek komt en Tom de Graaff kansloos is. ⚽ 72' - Eigen goal PEC (3-1) BREAKING Til steekt Bajraktarević goed weg. Hij wil hem dit keer laag voorzetten op Pepi, maar voor zijn neus staat nog Graves. Hij voorkomt dat er een hattrick komt voor het PSV tandem door de bal zelf in het doel te lopen. 🔄 70' - Ook een wissel bij PEC (2-1) Bij de uitploeg verlaat Ryan Thomas het veld, voor hem komt Tristan Gooijer binnen de lijnen. 🔄 69' - Eerste wissel van PSV (2-1) Voor Joey Veerman zit de wedstrijd er op, voor hem komt Ivan Perišić. 67' - Schot van PSV (2-1) Een geblokt schot komt tegen Bajraktarević aan die hem eigenlijk onbedoeld op Van den Berg legt. De basisdebutant legt aan, maar de bal belandt in de handen van De Graaff. 64' - Bajraktarević krult (2-1) De jonge buitenspeler wil in eerste instantie de bal hebben van Van den Berg, maar dit gebeurt niet door een mislukt overstapje van Pepi. Via een omweg komt de bal alsnog in zijn voeten, hij snijdt naar binnen en krult, maar de bal gaat naast. 63' - Schot geblokt (2-1) Oosting combineert met Kostons om zichzelf vrij te spelen en haalt hard uit vanaf de rand van de zestien. De bal wordt geblokt en PSV geeft een corner weg. ⚽ 57' - PSV weer op voorsprong (2-1) BREAKING Net als bij de eerste goal geeft Bajraktarević een hoge voorzet. Weer komt de bal op het hoofd bij Pepi die de bal alleen hoeft de schampen. De bal belandt in de verre hoek. Laad meer