Teruglezen | Hoe PSV in de tweede helft niets heel liet van PEC

23 april 2026, 21:00   Bijgewerkt: 22:54
2 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Al feestend boekte PSV enkele dagen na de kampioensfestiviteiten opnieuw een zege, ditmaal op Sparta Rotterdam (0-2). De Eindhovenaren hadden geen enkele last van een kater en lieten wederom zien waarom zij dit seizoen de beste ploeg van de Eredivisie zijn. Zaterdagavond om 21.00 uur komt PEC Zwolle op bezoek in het Philips Stadion. Ook dan zal de ploeg van Peter Bosz vooral spelen om het eigen publiek te vermaken. De bezoekers staan op de dertiende plaats en lijken met 34 punten veilig, al heeft de geschiedenis uitgewezen dat dit geen garantie is. In dit liveblog mis je niets van het duel tussen PSV en PEC Zwolle.

LIVE Eredivisie: PSV - PEC Zwolle

1u geleden

22:50

90+1' - Wedstrijd afgelopen (6-1)

De tweede helft was een stuk spectaculairder dan de eerste. PSV heeft het tripje naar Ibiza wel verdiend.

1u geleden

22:49

90' - Één minuut extra (6-1)

De extra tijd bedraagt een minuut.

1u geleden

22:48

🟨 89' - Geel voor PSV (6-1)

Perišić ontvangt nog een kaart voor een harde tackle, hierdoor mist hij de wedstrijd tegen Ajax.

1u geleden

22:46

🔄 84' - Wissel bij Zwolle (6-1)

Om te voorkomen dat het erger wordt haalt van Van der Vegt middenvelder Aertssen er af en zet verdediger Velthuis er in.

1u geleden

22:42

⚽83' - Wat een vernedering (6-1)

De Eindhovenaren laten nog maar eens zien waarom ze de kampioen zijn en leggen een galavoorstelling op de mat. Driouech legt af op Bajraktarević en de jonge aanvaller maakt zijn tweede van de avond.

1u geleden

22:40

🔄 80' - Driedubbele wissel PSV (5-1)

Mauro, Til en Pepi verlaten het veld voor hun komen Boadu, Bawuah en debutant Koller.

1u geleden

22:39

⚽ 79' - PEC wordt afgeslacht (5-1)

Pepi geeft de bal aan Til die de bal lijkt binnen te schieten, het is niet zeker of de bal over de lijn is want hij wordt kort weggehaald. Dan is het in tweede instantie alsnog Driouech die hem binnenloopt, de spelers hebben een onderling moment waaruit het lijkt alsof de goal op naam van Driouech komt te staan.

1u geleden

22:33

⚽74' - Bajraktarević doet het zelf (4-1)

Til brengt MacNulty aan de twijfel en geeft de bal aan de man van de drie assists. Hij trekt naar binnen en schiet in de korte hoek. De bal wordt nog licht getoucheert door diezelfde MacNulty, waardoor de bal perfect in de hoek komt en Tom de Graaff kansloos is.

1u geleden

22:32

⚽ 72' - Eigen goal PEC (3-1)

Til steekt Bajraktarević goed weg. Hij wil hem dit keer laag voorzetten op Pepi, maar voor zijn neus staat nog Graves. Hij voorkomt dat er een hattrick komt voor het PSV tandem door de bal zelf in het doel te lopen.

1u geleden

22:28

🔄 70' - Ook een wissel bij PEC (2-1)

Bij de uitploeg verlaat Ryan Thomas het veld, voor hem komt Tristan Gooijer binnen de lijnen.

1u geleden

22:28

🔄 69' - Eerste wissel van PSV (2-1)

Voor Joey Veerman zit de wedstrijd er op, voor hem komt Ivan Perišić.

1u geleden

22:26

67' - Schot van PSV (2-1)

Een geblokt schot komt tegen Bajraktarević aan die hem eigenlijk onbedoeld op Van den Berg legt. De basisdebutant legt aan, maar de bal belandt in de handen van De Graaff.

1u geleden

22:23

64' - Bajraktarević krult (2-1)

De jonge buitenspeler wil in eerste instantie de bal hebben van Van den Berg, maar dit gebeurt niet door een mislukt overstapje van Pepi. Via een omweg komt de bal alsnog in zijn voeten, hij snijdt naar binnen en krult, maar de bal gaat naast.

1u geleden

22:21

63' - Schot geblokt (2-1)

Oosting combineert met Kostons om zichzelf vrij te spelen en haalt hard uit vanaf de rand van de zestien. De bal wordt geblokt en PSV geeft een corner weg.

1u geleden

22:16

⚽ 57' - PSV weer op voorsprong (2-1)

Net als bij de eerste goal geeft Bajraktarević een hoge voorzet. Weer komt de bal op het hoofd bij Pepi die de bal alleen hoeft de schampen. De bal belandt in de verre hoek. 

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
19 2 reacties
Stoker
203 Reacties
974 Dagen lid
1.124 Likes
Stoker
Slechte kop dit

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
974 Reacties
1.305 Dagen lid
4.733 Likes
peterdejong1983
Dus bajraktarevic speelt voor Zwolle?

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
203 Reacties
974 Dagen lid
1.124 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slechte kop dit

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
974 Reacties
1.305 Dagen lid
4.733 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dus bajraktarevic speelt voor Zwolle?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

PSV - PEC

PSV
6 - 1
PEC Zwolle
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

