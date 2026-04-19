Willem van Hanegem hekelt berichtgeving ESPN over Ajax: ‘Allemaal enge gasten!’

Willem van Hanegem ergert zich aan de berichtgeving in de Nederlandse voetbalmedia. In gesprek 1908.nl sneert de clubicoon van Feyenoord onder meer naar ESPN.

Van Hanegem geeft dit weekeinde een uitgebreid interview aan 1908.nl. Hij uit daarin onder meer zijn onvrede over Robin van Persie: volgens De Kromme doet Feyenoord er goed aan om na dit seizoen afscheid te nemen van de hoofdtrainer.

Van Hanegem merkt dat het sentiment rondom Feyenoord negatief is. "Dat hebben ze zelf zo gemaakt. Dat is niet echt slim”, zegt hij. Toch vindt de oud-voetballer dat ook de media debet zijn aan het negatieve sentiment. Hij wijst onder meer op ESPN.

"Zo’n ESPN, dat vind ik ook verschrikkelijk”, zegt Van Hanegem. Hij refereert onder meer aan de beeldvorming rondom AZ, dat de afgelopen dagen veel kritiek kreeg nadat trainer Leeroy Echteld de return tegen Shakhtar Donetsk (2-2) in de kwartfinales van de Conference League met een B-team begon. Echteld besloot de focus na de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd op de bekerfinale van zondag tegen NEC te leggen.

“In het nieuws hebben ze een hekel aan AZ, moet je maar eens opletten. Altijd. Nu van de week ook weer over AZ”, zegt Van Hanegem. Hij trekt de parallel met Ajax, waar toenmalig trainer Francesco Farioli vorig seizoen in de achtste finales van de Europa League een B-ploeg opstelde in de return tegen Eintracht Frankfurt. Ajax had het heenduel op eigen veld met 1-2 verloren; de return resulteerde in een 4-1 nederlaag. Volgens Van Hanegem was de kritiek op Ajax destijds lang niet zo groot.

"Kan je je nog herinneren dat Ajax vorig jaar tegen een waardeloze ploeg uit het buitenland moest spelen en toen ook vijf spelers thuis liet?”, roept Van Hanegem in herinnering. “Nu hebben ze alleen maar lopen zeiken over AZ. Bij Feyenoord is dat ook, Feyenoord pakken ze ook altijd. Het zijn allemaal van die enge gasten. Ik kan daar niet tegen."