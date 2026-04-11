Kijkers klagen onder post van ESPN massaal over Dennis Higler: ‘Lachwekkend!’

Donderdag werd bekend dat Danny Makkelie aankomende zomer namens Nederland actief zal zijn als scheidsrechter op het WK. De uitverkiezing van Makkelie leidde tot veel kritiek, maar er heerst ook veel verontwaardiging over de selectie van Dennis Higler voor het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Donderdag werd bekend dat Makkelie samen met zijn vaste assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries uitverkoren is om op het WK te mogen fluiten. Daarnaast gaan Rob Dieperink en Dennis Higler mee als VAR.

Journalist Valentijn Driessen liet in een video-item van De Telegraaf al weten de uitverkiezing van Makkelie niet terecht te vinden. "Nee, het is niet de beste Nederlandse scheidsrechter. Dat is Serdar Gözübüyük op dit moment. Die zou het verdiend hebben om naar het WK te gaan. Maar er zijn allerlei politieke achtergronden, die spelen een grotere rol dan de kwaliteit van de scheidsrechter."

Ook veel andere volgers van het Nederlandse voetbal vinden de uitverkiezing van Makkelie dubieus. Eén iemand richt zich op X rechtstreeks door de KNVB: “Schandalig dat Makkelie, die de ene na de andere wedstrijd een wanprestatie leverde, wel als enige naar de WK mag. Dat moet toch scheve ogen geven In het scheidsrechterskorps.” Volgens de desbetreffende persoon had Gözübüyük het meer verdiend om namens Nederland naar het WK te gaan.

Niet alleen de uitverkiezing van Makkelie leidt echter tot kritiek: veel voetbalfans vinden het onbegrijpelijk dat ook Higler zich mag gaan opmaken voor het WK. Onder een post van ESPN op X regent het hatelijke reacties gericht aan Higler.

“Echt lachwekkend… Higler als VAR”, reageert iemand bijvoorbeeld. Iemand anders schrijft cynisch: “Higler als VAR. Nou die is lekker in vorm heb ik afgelopen zondag gezien.”

Higler was afgelopen zondag in de Eredivisie VAR bij FC Volendam – Feyenoord (0-0) en kreeg toen veel kritiek, omdat hij een strafschop voor Feyenoord over het hoofd zou hebben gezien.

Enkele kritische reacties onder de post van ESPN: