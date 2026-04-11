Kijkers klagen onder post van ESPN massaal over Dennis Higler: ‘Lachwekkend!’

11 april 2026, 17:24
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Donderdag werd bekend dat Danny Makkelie aankomende zomer namens Nederland actief zal zijn als scheidsrechter op het WK. De uitverkiezing van Makkelie leidde tot veel kritiek, maar er heerst ook veel verontwaardiging over de selectie van Dennis Higler voor het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Donderdag werd bekend dat Makkelie samen met zijn vaste assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries uitverkoren is om op het WK te mogen fluiten. Daarnaast gaan Rob Dieperink en Dennis Higler mee als VAR.

Journalist Valentijn Driessen liet in een video-item van De Telegraaf al weten de uitverkiezing van Makkelie niet terecht te vinden. "Nee, het is niet de beste Nederlandse scheidsrechter. Dat is Serdar Gözübüyük op dit moment. Die zou het verdiend hebben om naar het WK te gaan. Maar er zijn allerlei politieke achtergronden, die spelen een grotere rol dan de kwaliteit van de scheidsrechter."

Ook veel andere volgers van het Nederlandse voetbal vinden de uitverkiezing van Makkelie dubieus. Eén iemand richt zich op X rechtstreeks door de KNVB: “Schandalig dat Makkelie, die de ene na de andere wedstrijd een wanprestatie leverde, wel als enige naar de WK mag. Dat moet toch scheve ogen geven In het scheidsrechterskorps.” Volgens de desbetreffende persoon had Gözübüyük het meer verdiend om namens Nederland naar het WK te gaan.

Niet alleen de uitverkiezing van Makkelie leidt echter tot kritiek: veel voetbalfans vinden het onbegrijpelijk dat ook Higler zich mag gaan opmaken voor het WK. Onder een post van ESPN op X regent het hatelijke reacties gericht aan Higler.

“Echt lachwekkend… Higler als VAR”, reageert iemand bijvoorbeeld. Iemand anders schrijft cynisch: “Higler als VAR. Nou die is lekker in vorm heb ik afgelopen zondag gezien.”

Higler was afgelopen zondag in de Eredivisie VAR bij FC Volendam – Feyenoord (0-0) en kreeg toen veel kritiek, omdat hij een strafschop voor Feyenoord over het hoofd zou hebben gezien.

Enkele kritische reacties onder de post van ESPN:

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Hetzelfde verhaal als bij Makkelie. Higler is stuurbaar en doet vaak alsof hij het niet ziet, terwijl hij situaties juist op meerdere manieren kan interpreteren. Door de onzekerheid rondom de VAR en de wirwar aan regels manoeuvreert hij zich slim in dat grijze gebied. En precies dat maakt hem voor de FIFA een interessante optie.

