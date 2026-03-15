Feyenoord won zondagmiddag op eigen veld met 2-1 van Excelsior, maar voor heeft het duel een vervelend staartje gekregen. De rechtsback ontving in de tweede helft een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de Klassieker van volgende week tegen Ajax. Deijl vertelt na afloop dat hij scheidsrechter Serdar Gözübüyük tijdens de wedstrijd nog wel op andere gedachten probeerde te brengen, maar dat mocht uiteindelijk niet baten.

Deijl werd in de 73ste minuut van de wedstrijd op de bon geslingerd door Gözübüyük. De verdediger van Feyenoord tikte tegenstander Noah Naujoks op de helft van Excelsior tegen het scheenbeen, waarna hij zich moest melden bij Gözübüyük. De arbiter toonde Deijl vervolgens een gele kaart.

Het betekende voor Deijl zijn vijfde gele kaart van dit seizoen, waardoor hij geschorst is voor de topper van volgende week tegen Ajax. De rechtsback wist nadat hij zich vergreep aan Naujoks meteen dat het fout was, al probeerde hij Gözübüyük nog wel op andere gedachten te brengen: “Ja, ik wist het gelijk. Dat was ook de reden waarom ik gelijk naar hem toe ging, van: doe nou alsjeblieft niet”, zegt Deijl voor de camera van ESPN.

Deijl denkt dat Gözübüyük zijn overtreding ook prima af had kunnen doen zonder kaart. “Die jongen ging liggen met heel veel pijn, maar ik voelde wel dat het meeviel. Maar goed, dan geeft hij hem wel”, verzucht de Feyenoorder.

Deijl hoopte stiekem dat Gözübüyük de kaart op zak zou houden, maar besefte meteen dat zijn verzoek weinig kans maakte. “Hij had hem al in zijn hand. Het was een beetje tegen beter weten in. Maar hij zei iets van: ja, daar kan ik geen rekening mee houden. Dat snap ik ook.”

Deijl speelde naar eigen zeggen niet ‘met de handrem’ tegen Excelsior. “Ik sta al weken op scherp. Tijdens de wedstrijd heb je dat eigenlijk niet in je hoofd. Maar op het moment dat je een overtreding maakt en je ziet die jongen rollen, dan denk je wel: hier kan die hem weleens gaan geven… Maar je kunt niet met de handrem spelen. Dan ga je duels half in en word je geslacht.”

Deijl, in de winterse transferperiode overgekomen van Go Ahead Eagles, baalt van zijn schorsing tegen Ajax: “Het is niet heel lekker. Weet je, toen ik de stap naar Feyenoord maakte, was dat een wedstrijd die je in je agenda zet. Op het moment dat je die wedstrijd dan niet kan meemaken, is dat even zuur. Maar goed, ik kan er nu niets meer aan veranderen. Ik ben geschorst, ik weet het. Het is nu eenmaal zo.”

Over het spel van Feyenoord tegen Excelsior is Deijl kritisch. Met name de eerste helft was volgens hem ‘ver onder maats’. “In alles: in energie, in balbezit… Vooral in het verdedigen vond ik het erg matig: de ruimtes waren zó groot, de linies stonden zó ver uit elkaar”, somt hij op.

Feyenoord keek halverwege tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Arthur Zagré. Na rust wist het team van Robin van Persie de schade alsnog te herstellen door een dubbelslag van Ayase Ueda. “Het heeft in de rust ook flink gestormd”, geeft Deijl aan.

“Ik had wel het gevoel dat we in de tweede helft met een andere energie naar buiten kwamen en dan zie je dat details het verschil maken. Gewoon iets meer sprinten, iets sneller vooruit lopen met z’n allen. Dan krijg je ze iets meer onder druk en wordt het voor hen moeilijker om de lange bal te spelen. Je wint makkelijker de duels en je maakt denk ik twee goede goals. Maar met de eerste helft mogen we zeker niet blij zijn”, besluit Deijl.

March 15, 2026