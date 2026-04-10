Valentijn Driessen vindt het niet terecht dat scheidsrechter Danny Makkelie komende zomer actief is op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Volgens de journalist had zijn collega Serdar Gözübüyük het op basis van kwaliteit meer verdiend om op het eindtoernooi te mogen fluiten.

Gisteren (donderdag) werd bekend dat Makkelie (43) samen met zijn vaste assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries uitverkoren is om op het WK te mogen fluiten. Daarnaast gaan Rob Dieperink en Dennis Higler mee als VAR. Het wordt voor Makkelie na Qatar 2022 zijn tweede WK-eindronde als arbiter, in 2018 was hij als VAR actief op het toernooi in Rusland. Daarnaast floot hij op de EK's van 2021 en 2024.

'Politieke achtergronden belangrijker dan kwaliteit'

Artikel gaat verder onder video

In een video-item van De Telegraaf vraagt Pim Sedee aan Driessen of hij het terecht vindt dat de keuze op Makkelie is gevallen. "Nee, het is niet de beste Nederlandse scheidsrechter. Dat is Gözübüyük op dit moment", reageert de journalist. "Die zou het verdiend hebben om naar het WK te gaan. Maar er zijn allerlei politieke achtergronden, die spelen een grotere rol dan de kwaliteit van de scheidsrechter."

'KNVB heeft Makkelie heel slim in de luwte gezet'

"Waarom de FIFA dan toch voor Makkelie kiest? Omdat hij daar heel goed bekendstaat, of tenminste: hij is redelijk goed aangeschreven en is vorig jaar ook bij het WK voor clubteams geweest", zegt Driessen. "Gözübüyük staat beter aangeschreven bij de UEFA en krijgt daar betere wedstrijden, maar de KNVB heeft Makkelie heel slim in de luwte gezet. Hij kreeg allerlei kleine wedstrijden, heeft één belangrijke wedstrijd gefloten, dat was Feyenoord - Ajax. En de rest allemaal kleine wedstrijdjes waar je niet echt onderuit kunt gaan, zodat er in ieder geval wel voldoende basis om met opgeheven hoofd aan het WK te gaan beginnen", besluit Driessen.