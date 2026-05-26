WK-selectie Verenigde Staten bekend: PSV-duo en Tillman van de partij

Bondscoach Mauricio Pochettino heeft de definitieve WK-selectie van de Verenigde Staten bekendgemaakt. In de 26-koppige selectie voor het wereldkampioenschap in eigen land is plaats voor PSV’ers en . Ook voormalig PSV-middenvelder mag zich opmaken voor het eindtoernooi.

Voor Pepi lonkt een bijzonder WK op Amerikaanse bodem. De spits beleefde een sterk seizoen bij PSV, al werd hij een periode teruggeworpen door een gebroken arm. Desondanks kwam de aanvaller tot zestien doelpunten in 26 wedstrijden en knokte hij zich in februari terug in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren. In de recente oefenduels met België en Portugal moest Pepi genoegen nemen met een invalbeurt tegen de Portugezen.

Ook Dest is opgenomen in de selectie, ondanks een periode van blessureleed. De vleugelverdediger speelde op 15 november voor het laatst een interland voor de Verenigde Staten en miste de laatste oefencampagne vanwege een hamstringblessure. Pochettino heeft echter voldoende vertrouwen in de voormalig Ajacied om hem mee te nemen naar het WK in eigen land.

Daarnaast behoort ook Tillman tot de selectie. De middenvelder maakte afgelopen zomer voor circa 35 miljoen euro de overstap van PSV naar Bayer Leverkusen en kende een wisselvallig eerste seizoen in Duitsland. Toch liet Tillman geregeld zijn kwaliteit zien, met zes doelpunten in de Bundesliga en twee treffers in de Champions League.

Alle ogen zullen op aanvoerder en sterspeler Christian Pulisic gericht zijn. De aanvaller van AC Milan geldt als hét gezicht van de Amerikaanse ploeg, die op eigen bodem hoge verwachtingen zal voelen.

Selectie Verenigde Staten:

Keepers: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire)

Verdedigers: Sergiño Dest (PSV), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Charlotte FC), Alex Freeman (Villarreal), Maximilian Arfsten (Columbus Crew), Mark McKenzie (Toulouse), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Middenvelders: Tyler Adams (Bournemouth), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), Weston McKennie (Juventus), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Aanvallers: Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (AC Milan), Brenden Aaronson (Leeds United), Haji Wright (Coventry City), Folarin Balogun (AS Monaco), Timothy Weah (Olympique Marseille), Alejandro Zendejas (Club América)