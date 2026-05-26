Driessen voorspelt ‘verrassing’ in WK-selectie Oranje

In de uitzending van Vandaag Inside heeft Valentijn Driessen dinsdagavond een opvallende verwachting uitgesproken richting de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal. De journalist van De Telegraaf denkt dat Ronald Koeman ruimte maakt voor een verrassing.

Volgens Driessen gaat het om Marten de Roon. “Ik verwacht één verrassing. Althans, een verrassing… Koeman heeft hem al min of meer aangekondigd. De Roon van Atalanta, dat denk ik wel,” aldus Driessen.

Aan tafel reageerde René van der Gijp verbaasd op de suggestie. “Echt?!” vroeg hij zich hardop af, terwijl ook Johan Derksen zijn twijfels uitsprak over een mogelijke terugkeer van de middenvelder bij Oranje. “Dat vind ik teruggrijpen naar de middeleeuwen,” klonk het.

Driessen verdedigde zijn verwachting door te wijzen op de rol en status van De Roon bij Atalanta. “Hij is aanvoerder daar, faalt eigenlijk nooit en valt goed in het pulletje bij Koeman en de ervaren jongens. Hij schijnt ook nog heel grappig te zijn,” zei de journalist.

De 35-jarige De Roon speelde dit seizoen opnieuw een belangrijke rol in de Serie A bij Atalanta en was daar een vaste basisspeler. De middenvelder kwam tot dusver 42 keer uit voor het Nederlands elftal, maar zijn laatste interland dateert van maart 2024 tegen Duitsland.

De Roon leek lange tijd af te stevenen op een plek in de EK-selectie van 2024, maar moest toen afhaken door blessureleed. Ondanks die gemiste eindronde is de middenvelder nog altijd beschikbaar voor Oranje en zou hij volgens Driessen dus opnieuw in beeld zijn bij Koeman.