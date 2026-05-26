Spalletti wil Liverpool-sterren herenigen bij Juventus

Juventus is momenteel in gesprek met Liverpool over de overname van meerdere spelers. Naast de naderende transfer van Becker staan ook en Andrew Robertson hoog op het verlanglijstje in Turijn. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica wil de Oude Dame flink toeslaan op Anfield om de selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien.

Dat Salah na dit seizoen vertrekt uit Engeland, is inmiddels een zekerheid. De sterspeler neemt een jaar voor het einde van zijn contract afscheid van de club waar hij uitgroeide tot een wereldicoon. Afgelopen zondag nam de Egyptische aanvaller al emotioneel afscheid van het thuispubliek tijdens het competitieduel met Brentford. Juventus is bereid om geduld te tonen voor de linkspoot, aangezien hij pas na het komende WK een definitieve keuze wil maken over zijn toekomst.

Luciano Spalletti, de huidige trainer van Juventus, ziet een samenwerking met de vleugelaanvaller helemaal zitten. De Italiaanse oefenmeester hoopt dat Alisson een sleutelrol kan spelen in het overtuigen van Salah om voor zijn team te kiezen. Het drietal werkte in het verleden al succesvol samen bij AS Roma. Opvallend genoeg toonde die Romeinse club afgelopen winter nog nadrukkelijke interesse in de diensten van Salah.

Het vertrek van Salah bij Liverpool volgt na een zeer roerige periode onder Arne Slot. De spanningen tussen de Nederlandse oefenmeester en de clubtopscorer liepen de afgelopen maanden hoog op binnen de muren van Anfield. Salah liet zich onlangs uiterst kritisch uit over zijn reserverol en de communicatie vanuit de technische staf. "Nu zit ik op de bank en ik weet niet waarom", stelde de international resoluut. "Het lijkt alsof de club me voor de bus heeft gegooid", voegde de ontevreden speler daaraan toe. Volgens de vertrekkende legende is de verstandhouding met Slot volledig bekoeld. "Ik had een goede relatie met de manager, maar plotseling hebben we helemaal geen relatie meer", aldus Salah over de ontstane situatie.

Naast de interesse in de Egyptische doelpuntenmaker heeft ook Andrew Robertson een formele aanbieding uit Turijn op zak. Toch lijkt de Schotse linksback, die eveneens afscheid nam van het publiek op Anfield, een andere bestemming te kiezen binnen de Premier League. Zowel La Repubblica als journalist Gianluca Di Marzio meldt dat Tottenham Hotspur momenteel de grote favoriet is om de verdediger in te lijven. Wat betreft Alisson schrijven Italiaanse media dat de overstap naar Juventus vrijwel rond is, al benadrukken andere bronnen dat Liverpool de situatie van de Braziliaanse doelman, die nog een eenjarig contract heeft, nog altijd nauwgezet beoordeelt.