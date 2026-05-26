Live voetbal

Julián Álvarez weigert nieuw contract Atlético Madrid en dwingt vertrek naar topclub af

26 mei 2026, 20:51
Julian Alvarez, Argentijnse aanvaller in het shirt van Atlético Madrid
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Julián Álvarez heeft de clubleiding van Atlético Madrid laten weten dat hij openstaat voor een vertrek. De spits heeft een forse contractaanbieding van de Spaanse topclub naast zich neergelegd en hoopt komende zomer de overstap te maken naar FC Barcelona. Hoewel de wens van de Argentijnse international duidelijk is, belooft een eventuele transfer een complex financieel steekspel te worden.

De Madrilenen wilden het lopende contract van de aanvaller graag openbreken en opwaarderen. Met een voorgesteld jaarsalaris van tien miljoen euro netto had hij de bestbetaalde speler binnen de selectie kunnen worden. Volgens de toonaangevende sportkrant Marca heeft Álvarez dit aanbod echter definitief afgewezen. De aanvaller is naar verluidt op zoek naar een ambitieuzer sportief project waarmee hij structureel kan meedoen om de grootste prijzen.

Artikel gaat verder onder video

Achter de schermen zou zijn zaakwaarnemer inmiddels zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar Barcelona. In Catalonië wordt de aanvaller gezien als de absolute topkandidaat om Robert Lewandowski op te volgen, die na dit seizoen vertrekt. Voorzitter Joan Laporta heeft naar verluidt al directe contacten gelegd, waarbij de Argentijn zelf heeft aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor een verhuizing naar Camp Nou. De Catalaanse grootmacht stuit echter op een flinke financiële drempel: Atlético verlangt een transfersom van minimaal 150 miljoen euro en wijst naar de ontsnappingsclausule van 500 miljoen euro in zijn huidige contract. Het maximale budget van Barcelona ligt momenteel rond de honderd miljoen euro.

Dat een zomers vertrek in de lucht hangt, werd ook min of meer bevestigd door Diego Simeone. Na de nederlaag tegen Villarreal werd de hoofdtrainer gevraagd naar de toekomst van zijn sterspeler. De oefenmeester gaf aan dat Álvarez "volwassen genoeg is om zijn eigen beslissingen te nemen", en voegde daaraan toe te vermoeden dat de keuze inmiddels is gemaakt.

Mocht een akkoord met Barcelona uitblijven, dan ligt Paris Saint-Germain nadrukkelijk op de loer. De Franse topclub ziet in de spits de ideale versterking voor de voorhoede en trainer Luis Enrique is een groot bewonderaar. In tegenstelling tot de Catalanen lijkt de Champions League-finalist wél in staat om aan de forse vraagprijs van 150 miljoen euro te voldoen. Om de transfersom mogelijk iets te drukken, overweegt de club uit Parijs zelfs om spelers als Gonçalo Ramos of Lee Kang-in in een eventuele ruildeal te betrekken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Michel en Daley Blind met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax

Slaat Ajax toe? Míchel en Blind degraderen op slotdag uit LaLiga

  • zo 24 mei, 08:43
  • 24 mei 08:43
  • 6
Frenkie de Jong

Liet Frenkie de Jong Barcelona in de steek? Oranje-interantional vertelt de waarheid

  • wo 20 mei, 23:37
  • 20 mei 23:37
  • 1
Jordi Cruijff

Ajax ziet ineens grote kans ontstaan na besluit van Barcelona

  • za 16 mei, 09:59
  • 16 mei 09:59
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Julián Álvarez

Julián Álvarez
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 26 jaar (31 jan. 2000)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
29
8
2024/2025
Man City
-
-
2024/2025
Atlético
37
17
2023/2024
Man City
36
11

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal
38
26
72
4
Atlético
38
18
69
5
Betis
38
11
60
6
Celta
38
5
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws