Julián Álvarez weigert nieuw contract Atlético Madrid en dwingt vertrek naar topclub af

heeft de clubleiding van Atlético Madrid laten weten dat hij openstaat voor een vertrek. De spits heeft een forse contractaanbieding van de Spaanse topclub naast zich neergelegd en hoopt komende zomer de overstap te maken naar FC Barcelona. Hoewel de wens van de Argentijnse international duidelijk is, belooft een eventuele transfer een complex financieel steekspel te worden.

De Madrilenen wilden het lopende contract van de aanvaller graag openbreken en opwaarderen. Met een voorgesteld jaarsalaris van tien miljoen euro netto had hij de bestbetaalde speler binnen de selectie kunnen worden. Volgens de toonaangevende sportkrant Marca heeft Álvarez dit aanbod echter definitief afgewezen. De aanvaller is naar verluidt op zoek naar een ambitieuzer sportief project waarmee hij structureel kan meedoen om de grootste prijzen.

Achter de schermen zou zijn zaakwaarnemer inmiddels zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar Barcelona. In Catalonië wordt de aanvaller gezien als de absolute topkandidaat om Robert Lewandowski op te volgen, die na dit seizoen vertrekt. Voorzitter Joan Laporta heeft naar verluidt al directe contacten gelegd, waarbij de Argentijn zelf heeft aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor een verhuizing naar Camp Nou. De Catalaanse grootmacht stuit echter op een flinke financiële drempel: Atlético verlangt een transfersom van minimaal 150 miljoen euro en wijst naar de ontsnappingsclausule van 500 miljoen euro in zijn huidige contract. Het maximale budget van Barcelona ligt momenteel rond de honderd miljoen euro.

Dat een zomers vertrek in de lucht hangt, werd ook min of meer bevestigd door Diego Simeone. Na de nederlaag tegen Villarreal werd de hoofdtrainer gevraagd naar de toekomst van zijn sterspeler. De oefenmeester gaf aan dat Álvarez "volwassen genoeg is om zijn eigen beslissingen te nemen", en voegde daaraan toe te vermoeden dat de keuze inmiddels is gemaakt.

Mocht een akkoord met Barcelona uitblijven, dan ligt Paris Saint-Germain nadrukkelijk op de loer. De Franse topclub ziet in de spits de ideale versterking voor de voorhoede en trainer Luis Enrique is een groot bewonderaar. In tegenstelling tot de Catalanen lijkt de Champions League-finalist wél in staat om aan de forse vraagprijs van 150 miljoen euro te voldoen. Om de transfersom mogelijk iets te drukken, overweegt de club uit Parijs zelfs om spelers als Gonçalo Ramos of Lee Kang-in in een eventuele ruildeal te betrekken.