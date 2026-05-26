Derksen en Woerts vernietigend over vrouwenvoetbal: ‘Je levert niks op, wegwezen’

In de uitzending van Vandaag Inside hebben Johan Derksen en Chris Woerts zich bijzonder kritisch uitgelaten over het vrouwenvoetbal in Nederland. De twee tafelgasten gingen in op de financiële situatie binnen de Eredivisie Vrouwen en spaarden daarbij de clubs én speelsters allerminst.

Aanleiding voor de discussie was onder meer de situatie bij FC Utrecht, waar speelsters recent aandacht vroegen voor de financiële positie van het vrouwenteam. Voorafgaand aan een wedstrijd verschenen de speelsters in shirts met de tekst ‘Wij passen niet binnen het budget’, nadat duidelijk werd dat de club kritisch keek naar de kosten rondom het vrouwenvoetbal.

Vooral Woerts reageerde daar fel op. “En dan gaan de vrouwen van Utrecht vooraf met zo’n t-shirt staan waar op staat: ‘wij passen niet binnen het budget’. Vind je het gek? Je levert niks op, wegwezen”, zei de sportmarketeer aan tafel.

Ook Derksen was uitgesproken en stelde dat het vrouwenvoetbal in Nederland momenteel onvoldoende publiek en inkomsten genereert om dezelfde financiële verwachtingen te hebben als het mannenvoetbal. “Er komt geen hond naar kijken, hooguit vader en moeder zitten op de tribune”, zei Derksen. “Als je echt wat kan, speel je in het buitenland. Maar die dames eisen op hoge toon net zoveel salaris als de mannen, terwijl de mannen volle stadions trekken. Die vrouwen trekken helemaal niks, die kosten alleen maar geld.”

Presentator Wilfred Genee probeerde de discussie nog enigszins te nuanceren. Volgens hem moet het vrouwenvoetbal juist de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. “Dat vrouwenvoetbal moet toch gewoon blijven, dat moeten we blijven ontwikkelen”, wierp hij tegen. Derksen bleef echter bij zijn standpunt en wees op de financiële afweging die clubs volgens hem maken. “Laat ze lekker voetballen. Als er publiek op af komt, dan gaan ze vanzelf een keertje geld verdienen. Maar als er geen mensen komen kijken, geen sponsors geïnteresseerd zijn en het kost alleen maar geld, dan denk je als club zijnde toch ook: daar kunnen we beter een linksbuiten van halen.”

Woerts wees daarnaast op een structureel probleem in Nederland. Volgens hem wordt het lastig om talent goed te ontwikkelen, zeker nu de Eredivisie Vrouwen van twaalf naar tien clubs gaat. “Het is ook lullig voor die meiden”, aldus Woerts. “Die ontwikkelen zich, maar de besten spelen in het buitenland. De Nederlandse competitie is te klein om al dat talent door te laten komen.”