Ronald Koeman moet serieus overwegen om van TSG Hoffenheim mee te nemen naar het WK komende zomer, zo stelt Youri Mulder bij Rondo. Doordat dit weekend zijn kruisband scheurde, is er onverwachts een plekje vrij op het middenveld in de WK-selectie van Oranje.

Zaterdagavond na ruim een uur spelen in het duel tussen PSV en FC Utrecht (4-3) ging het mis voor Schouten. De 29-jarige middenvelder zette een tackle in op Yoann Cathline. Daarbij speelde hij de bal, maar vervolgens bleef hij op de grond liggen en greep meteen naar zijn rechterknie. Per brancard werd de aanvoerder van PSV naar de kant gehaald. Zondag maakten de Eindhovenaren bekend dat Schouten zijn kruisband heeft gescheurd. Daardoor gaat er een streep door het WK.

Nadat het Algemeen Dagblad maandag stelde dat een terugkeer van Marten de Roon aannemelijk is door het afhaken van Schouten, sloot Theo Janssen zich daar in Rondo bij aan. “Je gaat ook kijken naar een bepaald type speler, hè. Schouten is een heel betrouwbare middenvelder die altijd bezig is met de balans in een elftal”, begint de oud-middenvelder. “Het is een speler die voornamelijk denkt wanneer de bal bij de tegenstander is. Daar hebben we er niet zo heel veel van.” Ook het feit dat Schouten multifunctioneel is – dit seizoen speelde hij bij PSV veelal centraal achterin – is volgens Janssen een gemis.

Mulder besluit vervolgens een alternatief op te werpen. “Bij Hoffenheim zit er eentje die het enorm goed doet: Burger”, aldus de analist. Het jeugdproduct van Feyenoord speelt sinds afgelopen zomer bij de Duitsers en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basis. Met vijf doelpunten en negen assists in 27 officiële wedstrijden doet hij het dan ook uitstekend. “Hij heeft ook de beste cijfers qua balveroveringen”, voegt Mulder eraan toe. “Scouten gebeurt helemaal niet meer door naar voetballers te kijken; je kijkt naar de cijfers. Dan zou Wouter Burger naar het Nederlands elftal moeten.” De 25-jarige Burger werd nog nooit opgeroepen voor Oranje, maar speelde wel voor bijna alle jeugdelftallen.