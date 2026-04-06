De zware knieblessure van PSV-middenvelder Jerdy Schouten heeft directe gevolgen voor de selectie van het Nederlands elftal richting het naderende WK. Door het wegvallen van de controleur komt Marten de Roon plotseling weer nadrukkelijk in beeld bij bondscoach Ronald Koeman. Voor Schouten is het seizoen door een blessure voorbij, waardoor hij het eindtoernooi aan zich voorbij moet laten gaan.
Schouten liep de kwetsuur afgelopen zaterdag op tijdens de doelpuntrijke ontmoeting tussen PSV en FC Utrecht. Medisch onderzoek wees een dag later uit dat de middenvelder zijn voorste kruisband heeft afgescheurd en een operatie moet ondergaan. In de media wordt de blessure, die hem zijn deelname aan het WK kost, omschreven als een persoonlijk drama en een horrorscenario. Schouten gold onder Koeman als een vaste waarde in de selectie van Oranje.
Omdat het profiel van Schouten schaars is binnen de Nederlandse selectie, moet Koeman improviseren op de positie van controlerende middenvelder. Naast Mats Wieffer geldt De Roon als een van de weinige logische alternatieven met de nodige toernooi-ervaring. De bondscoach liet onlangs al doorschemeren de speler van Atalanta nog niet te hebben afgeschreven. De Roon speelde tot nu toe 42 interlands voor het Nederlands elftal en wordt gezien als een betrouwbare soldaat.
De laatste interland van De Roon dateert uit 2024. Vlak voor het Europees kampioenschap van dat jaar viel hij in het slot van het clubseizoen uit met een blessure, waardoor hij dat eindtoernooi aan zich voorbij moest laten gaan. Momenteel is de 33-jarige middenvelder echter weer volledig fit en een vaste waarde bij Atalanta. Volgens het Algemeen Dagblad kent De Roon de groepsdynamiek en de druk van een WK, wat hem een uitstekende optie maakt voor de definitieve toernooiselectie.
Terwijl De Roon zich mag opmaken voor een mogelijke rentree, is de interlandcarrière van enkele andere routiniers inmiddels definitief afgesloten. Aan de andere kant van het spectrum keren er ook spelers terug van blessureleed, zo maakte spits Emmanuel Emegha na vier maanden afwezigheid afgelopen weekend weer zijn eerste minuten voor het Franse Strasbourg. Koeman zal de komende tijd knopen moeten doorhakken over zijn selectie, die op het WK uit 26 spelers mag bestaan.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je moet hopen dat Donyel Malen niet geblesseerd raakt want dan roept hij Ryan Babel op.
