Kieft: 'Koeman kan niet meer terug, dan is hij zijn geloofwaardigheid kwijt'

6 april 2026, 19:37
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De kruisbandblessure van Jerdy Schouten betekent dat bondscoach Ronald Koeman nadrukkelijker naar andere middenvelders zal kijken. Het Algemeen Dagblad voorspelde al dat Marten de Roon weer in beeld zal komen, terwijl Wim Kieft zich lachend afvraagt of Joey Veerman kan terugkeren in Oranje.

“Stel je nou voor dat Frenkie de Jong ook weer geblesseerd is, wat helemaal niet onwaarschijnlijk is. Dan moet Koeman misschien toch weer Veerman oproepen. Dat hij zegt: ik heb er toch nog eens over nagedacht...”, zegt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

De oud-spits verwacht niet dat het zo zal lopen. “Je kunt niet meer terug natuurlijk. Dan ben je al je geloofwaardigheid kwijt. En je hebt nog Quinten Timber, Luciano Valente, Kees Smit…”

Koeman liet bij aanvang van de vorige interlandperiode weten dat hij contact heeft gehad met Veerman. “Ik heb hem verteld dat hij niet keuze nummer 1 of nummer 2 is”, zei de bondscoach. “Het is in eerste instantie een voetbalkwestie, maar het karakter van Joey is anders."

Veerman kreeg na het duel met FC Utrecht (4-3 zege) de vraag wat hij dacht na die uitspraken. “Niks. Ik dacht helemaal niks.” De betreffende journalist van de NOS reageerde: “Je bent heel eerlijk meestal, Joey. Je wilt er niets over zeggen?” Veerman beaamt: “Nee. Geen zin in.”

