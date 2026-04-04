Arjen Robben en Mexicaanse fans begraven strijdbijl in nieuwe reclamecampagne

4 april 2026, 13:05
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Arjen Robben steelt de show in een nieuwe, grappige reclame uit Mexico. In dat land zijn ze de oud-speler van Oranje nog steeds niet vergeten na de beroemde wedstrijd op het WK van 2014. Richting het komende WK van 2026 hebben de Mexicanen nu op een erg leuke manier hun 'wraak' kunnen nemen op de aanvaller.

In een commercial voor Sabritas, de Mexicaanse versie van het chipsmerk Lay's, krijgt Robben een brief. Hierin wordt hij heel vriendelijk uitgenodigd voor het volgende WK, dat deels in Mexico wordt gespeeld. Wat Robben alleen niet weet, is dat de bevolking een plannetje heeft bedacht om hem te pesten.

Overal waar hij komt, krijgt hij extreem pittige chips te eten. Het zweet breekt hem op een gegeven moment letterlijk uit. Als Robben snel naar de koelkast in zijn hotelkamer rent om zijn mond met water te blussen, ligt daar helemaal niets om te drinken. Er ligt alleen één sinaasappel. Een duidelijke en grappige knipoog naar Oranje!

De pijn van 2014

De reclame gaat natuurlijk over de achtste finale tussen Nederland en Mexico. De Mexicanen waren destijds woedend omdat Oranje vlak voor tijd een strafschop kreeg. No era penal, schreef de Mexicaan José Luis Mercado een decennium lang dagelijks op zijn X-kanaal. Het gebeurde nadat het Nederlands elftal op 29 juni 2014 een achterstand omboog op het WK in Brazilië. De late winnende treffer werd gemaakt door Klaas Jan Huntelaar, nadat Robben naar de grond was gegaan.

Nederland sloot het toernooi uiteindelijk af met een glansrijke 0-3 overwinning op gastland Brazilië in de troostfinale, waardoor Oranje als derde van de wereld eindigde. Arjen Robben was de grote uitblinker van die zomer; hij scoorde drie keer, gaf twee assists en werd na afloop van het toernooi bekroond met de Bronzen Bal als derde beste speler van het hele WK.

Nederland - Mexico

2 - 1
Gespeeld op 29 jun. 2014
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: Brazilië 2014

