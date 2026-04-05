Live voetbal

Joey Veerman: 'Wat ik dacht na uitspraken Koeman? Niks, helemaal niks'

5 april 2026, 09:00
PSV-speler Joey Veerman
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Joey Veerman liep zaterdagavond boos door de gangen van het Philips Stadion, na de wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht (4-3 zege). Het was niet meteen duidelijk waarom de middenvelder zich opwond.

Zo’n twee uur na de wedstrijd was Veerman druk in gesprek en oogde hij boos. Waar het over ging, was niet duidelijk. Na de wedstrijd was al duidelijk dat hij erg was ontdaan door de blessure van ploeggenoot Jerdy Schouten, die per brancard van het veld werd gedragen.

Artikel gaat verder onder video

“Op dat moment hoop je dat het meevalt”, zei Veerman tegen de NOS. “Je vraagt het aan hem en hij zegt eigenlijk meteen dat het niet goed voelt. Dat is klote. Dan heb je nog die laatste twintig minuten te spelen. Dan kom je daarna in de kleedkamer… Echt verschrikkelijk. Het overschaduwt echt alles.”

Veerman zei er ‘geen woorden voor’ te hebben. “Ik vind het echt verschrikkelijk. Hij zit huilend in de kleedkamer. Ik zei tegen hem dat ik wel kon meehuilen. Ik vind het echt verschrikkelijk.” Schouten gaat hoe dan ook het kampioensfeest meemaken, benadrukte Veerman. “Desnoods til ik hem op de platte kar, maar hij gaat mee. Op wat voor manier ook.”

Veerman hoopt op puntenverlies Feyenoord

Als Feyenoord zondag punten laat liggen tegen FC Volendam, is de titel een feit voor PSV. Veerman hoopt inderdaad kampioen te worden zonder te spelen. Niet alleen omdat hij zijn oude club Volendam succes gunt, maar ook vanwege de weersverwachting bij de mogelijke huldiging. “Het wordt dinsdag twintig graden met volle zon.”

Tot slot werd Veerman ook gevraagd naar recente uitlatingen van Koeman. “Ik heb hem verteld dat hij niet keuze nummer 1 of nummer 2 is”, zei de bondscoach. “Het is in eerste instantie een voetbalkwestie, maar het karakter van Joey is anders." Wat Veerman dacht na die uitspraken? “Niks. Ik dacht helemaal niks.” De journalist reageerde: “Je bent heel eerlijk meestal, Joey. Je wilt er niets over zeggen?” Veerman beaamt: “Nee. Geen zin in.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
27
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws