Opvallend onderonsje Bosz en Jans: 'Ik baal, maar ik gun het je wel'

4 april 2026, 19:10
Jans en Bosz
Foto: © ESPN
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Peter Bosz en Ron Jans zoeken elkaar vlak na het laatste fluitsignaal van PSV - FC Utrecht op langs de zijkant van het veld. De camera's van ESPN registreren feilloos wat de twee ervaren trainers tegen elkaar zeggen.

Het PSV van Bosz was zaterdagmiddag nipt te sterk voor het Utrecht van Jans. De Eindhovenaren bogen in een doelpuntrijk duel een 0-2 achterstand om in een 3-2 voorsprong, incasseerden in de slotfase een gelijkmaker van Jesper Karlsson, maar grepen in blessuretijd via invaller Couhaib Driouech alsnog de volle buit: 4-3. Daardoor is PSV officieus verzekerd van de derde opeenvolgende landstitel.

Direct na de wedstrijd zoeken Bosz en Jans elkaar op langs de kant van het veld. De woorden van Jans waren voor de televisiekijker goed te verstaan: "Ik baal er wel van, maar ik gun het je wél", sprak de nestor van het trainersgilde in de Eredivisie, terwijl hij Bosz eerst een hand gaf en daarna omhelsde. "Uit of thuiswedstrijd, dat is het verschil", lijkt Bosz daarna te zeggen, maar de rest van zijn reactie is niet goed te verstaan.

Even later verschijnt Jans zelf voor de camera's van ESPN en vraagt Milan van Dongen hem naar het onderonsje met Bosz van even eerder. Jans lijkt in de veronderstelling te verkeren dat zijn opmerking niet te horen was en wil niet herhalen wat hij precies besprak met zijn collega: "Jullie hoeven niet alles te weten, ik zeg soms al teveel", aldus de scheidende trainer. "Maar ik vind het echt een zeer gewaardeerde en goede trainer, in die hoek moet je het in ieder geval zoeken. We hoeven niet alle slaapkamergeheimen te delen", aldus Jans.

PSV - Utrecht

PSV
4 - 3
FC Utrecht
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ron Jans

Ron Jans
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 67 jaar (29 sep. 1958)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

