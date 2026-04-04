Naast Feyenoord heeft ook aartsrivaal Ajax interesse in de diensten van de zeventienjarige Gilberto Mora, zo weet de Mexicaanse tak van Marca. De Mexicaanse middenvelder staat te boek als groot talent. De Nederlandse topploegen kunnen wel op de nodige concurrentie rekenen voor Mora.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Feyenoord verschillende Mexicanen op de korrel heeft. In eerste instantie werd alleen gesproken over doelman Raúl Rangel van Chivas, maar inmiddels is ook duidelijk dat Feyenoord kijkt naar Ozziel Herrera (Tigres), Érik Lira (Cruz Azul) en Mora (Club Tijuana). Laatstgenoemde wordt in eigen land gezien als toptalent en heeft de bijnaam ‘de Mexicaanse Pedri’.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is duidelijk dat niet alleen Feyenoord, maar ook Ajax interesse heeft in de diensten van Mora, zo weet Marca. Vooralsnog lijkt het voor beide clubs enkel bij volgen te blijven en is er nog geen sprake van een serieuze toenadering. Of een van de twee Eredivisie-clubs een grotere kans heeft dan de ander om de jongeling te contracteren, is ook niet duidelijk.

Naast Feyenoord en Ajax zijn er nog de nodige andere ploegen met belangstelling voor Mora. Ook FC Porto, Sporting Portugal, AC Milan en Napoli zouden zijn ontwikkeling nadrukkelijk in de gaten houden. Het is niet duidelijk welk bedrag Tijuana verlangt voor de middenvelder, die al 49 wedstrijden in het eerste elftal speelde. Wel heeft zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta onlangs aangegeven dat hij de hoogst mogelijke prijs moet opleveren.