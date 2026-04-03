Feyenoord kijkt in de zoektocht naar versterkingen voor volgend seizoen nadrukkelijk naar de Mexicaanse spelersmarkt. Nadat eerder al duidelijk werd dat doelman José Raúl Rangel (Chivas) in de belangstelling staat van de Rotterdammers, onthult Diario Récord dat Feyenoord ook drie andere spelers uit de Liga MX in het vizier heeft.

De connectie tussen Feyenoord en Mexico is niet vreemd, gezien het verleden van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese. Voordat hij aan de slag ging in De Kuip werkte de bestuurder jarenlang in het land dat komende zomer het WK organiseert met Canada en de Verenigde Staten. Te Kloese was actief bij Chivas en Tigres en werkte daarnaast ook in verschillende functies voor de Mexicaanse voetbalbond. Door zijn goede contacten in het land sloeg Feyenoord eerder al een prima slag met Santiago Giménez, die een kleine anderhalf jaar geleden met een miljoenenwinst werd doorverkocht aan AC Milan.

Gisteren (donderdag) brachten Mexicaanse media naar buiten dat Feyenoord interesse heeft in doelman Rangel, die woensdag nog basisspeler was in het oefenduel tussen Mexico en België (1-1). De 26-jarige sluitpost is echter niet de enige Mexicaan die de aandacht van Feyenoord heeft getrokken. Volgens Récord-journalist René Tovar zijn ook Gilberto Mora (Club Tijuana), Érik Lira (Cruz Azul) en Ozziel Herrera (Tigres) de afgelopen tijd bekeken door de Rotterdammers.

Mora is een zeventienjarige aanvallende middenvelder, die ondanks zijn jonge leeftijd al 49 officiële wedstrijden voor Tijuana achter zijn naam heeft staan. Daarin was de international van Mexico Onder-20 negen keer trefzeker. Lira (25) is op zijn beurt een verdedigende middenvelder, die daarnaast ook centraal in de verdediging uit de voeten kan. De 22-voudig international stevent net als Rangel af op een basisplaats op het WK. Herrera (24) komt op zijn beurt het best tot zijn recht op de rechtsbuitenpositie en zou dus al potentiële vervanger voor Anis Hadj Moussa kunnen gelden. Herrera speelde in het verleden zeven interlands voor Mexico, maar werd sinds 2023 niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg.

Tovar benadrukt overigens dat Feyenoord de vier Mexicanen voorlopig enkel nog gescout heeft. Van onderhandelingen met hun clubs en/of zaakwaarnemers is volgens de journalist nog geen sprake.