Live voetbal

'Feyenoord heeft naast Rangel nóg drie Mexicanen in het vizier'

3 april 2026, 10:27   Bijgewerkt: 11:03
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese voor de kaart van Mexico
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Feyenoord kijkt in de zoektocht naar versterkingen voor volgend seizoen nadrukkelijk naar de Mexicaanse spelersmarkt. Nadat eerder al duidelijk werd dat doelman José Raúl Rangel (Chivas) in de belangstelling staat van de Rotterdammers, onthult Diario Récord dat Feyenoord ook drie andere spelers uit de Liga MX in het vizier heeft.

De connectie tussen Feyenoord en Mexico is niet vreemd, gezien het verleden van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese. Voordat hij aan de slag ging in De Kuip werkte de bestuurder jarenlang in het land dat komende zomer het WK organiseert met Canada en de Verenigde Staten. Te Kloese was actief bij Chivas en Tigres en werkte daarnaast ook in verschillende functies voor de Mexicaanse voetbalbond. Door zijn goede contacten in het land sloeg Feyenoord eerder al een prima slag met Santiago Giménez, die een kleine anderhalf jaar geleden met een miljoenenwinst werd doorverkocht aan AC Milan.

Artikel gaat verder onder video

Gisteren (donderdag) brachten Mexicaanse media naar buiten dat Feyenoord interesse heeft in doelman Rangel, die woensdag nog basisspeler was in het oefenduel tussen Mexico en België (1-1). De 26-jarige sluitpost is echter niet de enige Mexicaan die de aandacht van Feyenoord heeft getrokken. Volgens Récord-journalist René Tovar zijn ook Gilberto Mora (Club Tijuana), Érik Lira (Cruz Azul) en Ozziel Herrera (Tigres) de afgelopen tijd bekeken door de Rotterdammers.

Mora is een zeventienjarige aanvallende middenvelder, die ondanks zijn jonge leeftijd al 49 officiële wedstrijden voor Tijuana achter zijn naam heeft staan. Daarin was de international van Mexico Onder-20 negen keer trefzeker. Lira (25) is op zijn beurt een verdedigende middenvelder, die daarnaast ook centraal in de verdediging uit de voeten kan. De 22-voudig international stevent net als Rangel af op een basisplaats op het WK. Herrera (24) komt op zijn beurt het best tot zijn recht op de rechtsbuitenpositie en zou dus al potentiële vervanger voor Anis Hadj Moussa kunnen gelden. Herrera speelde in het verleden zeven interlands voor Mexico, maar werd sinds 2023 niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg.

Tovar benadrukt overigens dat Feyenoord de vier Mexicanen voorlopig enkel nog gescout heeft. Van onderhandelingen met hun clubs en/of zaakwaarnemers is volgens de journalist nog geen sprake.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

José Rangel

José Rangel
CD Guadalajara
Team: Guadalajara
Leeftijd: 26 jaar (25 feb. 2000)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Guadalajara
31
0
2024/2025
Guadalajara
33
0
2023/2024
Tapatío
6
0
2023/2024
Guadalajara
23
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws