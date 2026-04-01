Américo Branco (35) ziet een functie als technisch directeur bij Feyenoord wel zitten, zo laat hij weten tegenover Voetbal International. De td, die aankomende zomer na vier seizoenen vertrekt bij Fortuna Sittard, denkt dat een club als Feyenoord past bij zijn ambities. De naam van Branco werd eerder al genoemd bij AZ.

Met Branco aan het roer groeide Fortuna uit tot een stabiele middenmoter in de Eredivisie, iets wat tien jaar geleden bijna ondenkbaar was voor de Limburgers. De club uit Sittard bivakkeert tegenwoordig zelfs, na de traditionele top drie, FC Utrecht, AZ en sc Heerenveen, het langst onafgebroken op het hoogste niveau. Ook dit jaar lijkt Fortuna zich onder leiding van Danny Buijs weer moeiteloos te handhaven.

Het contract van de 35-jarige technisch directeur – die een positieve transferbalans behaalde – liep nog tot de zomer van 2027, maar wordt in onderling overleg ontbonden, maakte Fortuna onlangs bekend. “Een dienstverband van vier seizoenen is lang in het moderne voetbal. Na de komst van een aantal nieuwe aandeelhouders en commissarissen eind november zijn we in gesprek gegaan over de toekomst. Op een beschaafde manier, zonder ruzie, zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is als onze wegen scheiden na dit seizoen”, zegt de Portugees bij VI.

Feyenoord ontvangt open sollicitatie: ‘Weet zeker dat ik van waarde kan zijn’

Branco denkt dat een stap binnen de Nederlandse competitie het best bij hem past. “Stiekem hoop ik op een kans bij een grote club in Nederland. Feyenoord zou het beste bij me passen, denk ik. Ik weet zeker dat ik ook daar van waarde kan zijn. Maar ik weet ook dat oud-spelers van naam eerder in aanmerking zullen komen. Dat scoort ook beter bij supporters”, is de 35-jarige bestuurder realistisch.

Een terugkeer naar Portugal behoort niet tot de sportieve ambities van Branco. “Nee, daarvoor zie ik in het Portugese voetbal te veel zaken die mij niet aanstaan. De strijd tussen clubs. De agressie. De omgang met scheidsrechters. Wat dat laatste betreft, kan Portugal een voorbeeld nemen aan Nederland”, zegt hij.