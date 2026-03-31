Feyenoord heeft het contract van (34) officieel opgezegd, zo bevestigt de club. De Oostenrijker beschikt over een aflopend contract in De Kuip, wat zonder opzegging voor 1 april automatisch verlengd zou worden. Een nieuwe overeenkomst wordt echter niet uitgesloten.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2021 1,5 miljoen euro aan LASK Linz voor de komst van Trauner. De verdediger groeide in De Kuip uit tot vaste waarde in het hart van de verdediging, waar hij jarenlang een duo vormde met Dávid Hancko. Komende zomer loopt het contract van de Oostenrijker af.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Feyenoord de verbintenis van de routinier officieel opgezegd, zo weet het Algemeen Dagblad. Als dit niet voor 1 april was gebeurd, zou zijn contract automatisch zijn verlengd. Overigens betekent dit nog niet dat Trauner definitief vertrekt uit De Kuip. Volgens de krant bestaat de mogelijkheid dat club en speler later alsnog een overeenkomst bereiken, waar Trauner niet onwelwillend tegenover zou staan.

De verdediger speelde tot op heden 132 duels in het eerste elftal van Feyenoord, maar kwam dit seizoen door blessureleed nog niet in actie. Inmiddels lijkt zijn rentree echter aanstaande, aangezien Trauner alweer even meetraint met de selectie van Robin van Persie. Mogelijk kan hij in het slot van de competitie dan nog minuten maken.