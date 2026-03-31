Feyenoord zegt contract Trauner op, langer verblijf niet uitgesloten

31 maart 2026, 17:06   Bijgewerkt: 17:40
Gernot Trauner, Luciano Valente, Thomas Beelen, Timon Wellenreuther en Raheem Sterling van Feyenoord
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord heeft het contract van Gernot Trauner (34) officieel opgezegd, zo bevestigt de club. De Oostenrijker beschikt over een aflopend contract in De Kuip, wat zonder opzegging voor 1 april automatisch verlengd zou worden. Een nieuwe overeenkomst wordt echter niet uitgesloten.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2021 1,5 miljoen euro aan LASK Linz voor de komst van Trauner. De verdediger groeide in De Kuip uit tot vaste waarde in het hart van de verdediging, waar hij jarenlang een duo vormde met Dávid Hancko. Komende zomer loopt het contract van de Oostenrijker af.

Inmiddels heeft Feyenoord de verbintenis van de routinier officieel opgezegd, zo weet het Algemeen Dagblad. Als dit niet voor 1 april was gebeurd, zou zijn contract automatisch zijn verlengd. Overigens betekent dit nog niet dat Trauner definitief vertrekt uit De Kuip. Volgens de krant bestaat de mogelijkheid dat club en speler later alsnog een overeenkomst bereiken, waar Trauner niet onwelwillend tegenover zou staan.

De verdediger speelde tot op heden 132 duels in het eerste elftal van Feyenoord, maar kwam dit seizoen door blessureleed nog niet in actie. Inmiddels lijkt zijn rentree echter aanstaande, aangezien Trauner alweer even meetraint met de selectie van Robin van Persie. Mogelijk kan hij in het slot van de competitie dan nog minuten maken.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente

Van Wolfswinkel was dicht bij transfer naar Feyenoord

  • Gisteren, 12:10
  • Gisteren, 12:10
  • 1
De kikker
Hadden hem moeten verkopen toen er genoeg belangstelling was. Maarja ze zagen gouden bergen en vroegen veel te gortige bedragen.

Gernot Trauner

Gernot Trauner
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 34 jaar (25 mrt. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
19
0
2023/2024
Feyenoord
19
1
2022/2023
Feyenoord
19
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

