Feyenoord verhuurt bij Excelsior weggestuurde Nadje aan Amerikaanse tweedeklasser

31 maart 2026, 07:46
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Feyenoord verhuurt Chris-Kévin Nadje (24) voor de rest van het seizoen aan Monterey Bay FC, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De middenvelder werd afgelopen zomer al bij stadgenoot Excelsior gestald, maar daar werd hij vorige maand uit de selectie gezet.

In de zomer van 2024 nam Feyenoord Nadje voor zo'n 500 duizend euro over van het Franse FC Versailles. In zijn debuutjaar kwam de Ivoriaan tot dertien officiële duels namens de Rotterdammers, waarvan eentje als basisspeler. Door een voetblessure, waarvoor hij een operatie moest ondergaan, stond Nadje de zo'n beetje de hele tweede seizoenshelft aan de kant.

Afgelopen zomer werd al snel duidelijk dat er bij Feyenoord niet veel kansen op speelminuten zouden komen voor Nadje. De middenvelder werd dan ook verhuurd aan Excelsior. Namens de Kralingers kwam hij dit seizoen tot zeven duels in de Eredivisie, waarvan hij de laatste eind januari speelde. Een maand later werd bekend dat Nadje door trainer Ruben den Uil 'om disciplinaire redenen' uit de selectie van Excelsior was gezet.

Inmiddels heeft Feyenoord dus een nieuwe oplossing voor Nadje gevonden. De Ivoriaan speelt de komende vier maanden op huurbasis voor Monterey Bay FC, zo meldt de club. Monterey is actief in het USL Championship, het tweede Amerikaanse profniveau. Over een eventuele koopoptie doet Feyenoord geen mededelingen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Nadje komende zomer weer terugkeert in De Kuip, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2028.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Chris Nadje

Chris Nadje
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 24 jaar (14 aug. 2001)
Positie: VM, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
8
0
2023/2024
Versailles
31
7
2022/2023
Laval II
16
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

