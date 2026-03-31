Feyenoord verhuurt Chris-Kévin Nadje (24) voor de rest van het seizoen aan Monterey Bay FC, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De middenvelder werd afgelopen zomer al bij stadgenoot Excelsior gestald, maar daar werd hij vorige maand uit de selectie gezet.

In de zomer van 2024 nam Feyenoord Nadje voor zo'n 500 duizend euro over van het Franse FC Versailles. In zijn debuutjaar kwam de Ivoriaan tot dertien officiële duels namens de Rotterdammers, waarvan eentje als basisspeler. Door een voetblessure, waarvoor hij een operatie moest ondergaan, stond Nadje de zo'n beetje de hele tweede seizoenshelft aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer werd al snel duidelijk dat er bij Feyenoord niet veel kansen op speelminuten zouden komen voor Nadje. De middenvelder werd dan ook verhuurd aan Excelsior. Namens de Kralingers kwam hij dit seizoen tot zeven duels in de Eredivisie, waarvan hij de laatste eind januari speelde. Een maand later werd bekend dat Nadje door trainer Ruben den Uil 'om disciplinaire redenen' uit de selectie van Excelsior was gezet.

Inmiddels heeft Feyenoord dus een nieuwe oplossing voor Nadje gevonden. De Ivoriaan speelt de komende vier maanden op huurbasis voor Monterey Bay FC, zo meldt de club. Monterey is actief in het USL Championship, het tweede Amerikaanse profniveau. Over een eventuele koopoptie doet Feyenoord geen mededelingen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Nadje komende zomer weer terugkeert in De Kuip, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2028.