mist het om elke dag met zijn vrienden op het veld te staan. De verdediger van Burnley speelt sinds dit seizoen in een compleet nieuwe omgeving en mist zijn oude club Feyenoord dan ook regelmatig.

Dat heeft met name te maken met Thomas Beelen, een goede vriend van Hartman: "Ik mis deze tijden natuurlijk wel enorm. Elke dag met Beelen op het veld staan", schreef Hartman zondag op Instagram bij een oude foto van het tweetal.

Hartman liet Feyenoord afgelopen zomer achter zich voor een avontuur in Engeland bij Burnley. De linksback begon goed in de Premier League, maar de afgelopen maanden is hij een stuk minder in actie gekomen. Hij moet regelmatig plaatsnemen op de reservebank, en dat is niet waarvoor hij naar Engeland is gekomen.

In de winterse transferperiode leek een (tijdelijk) vertrek bij Burnley dan ook een realistisch scenario. Onder meer een overstap naar Ajax werd genoemd, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Een terugkeer naar Feyenoord, en daarmee een hereniging met Beelen, is niet aan de orde geweest.