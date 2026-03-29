Live voetbal

Quilindschy Hartman is eerlijk en mist Thomas Beelen enorm

29 maart 2026, 17:06
Quilindschy Hartman is eerlijk en mist Thomas Beelen enorm
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Quilindschy Hartman mist het om elke dag met zijn vrienden op het veld te staan. De verdediger van Burnley speelt sinds dit seizoen in een compleet nieuwe omgeving en mist zijn oude club Feyenoord dan ook regelmatig.

Dat heeft met name te maken met Thomas Beelen, een goede vriend van Hartman: "Ik mis deze tijden natuurlijk wel enorm. Elke dag met Beelen op het veld staan", schreef Hartman zondag op Instagram bij een oude foto van het tweetal.

Artikel gaat verder onder video

Hartman liet Feyenoord afgelopen zomer achter zich voor een avontuur in Engeland bij Burnley. De linksback begon goed in de Premier League, maar de afgelopen maanden is hij een stuk minder in actie gekomen. Hij moet regelmatig plaatsnemen op de reservebank, en dat is niet waarvoor hij naar Engeland is gekomen.

In de winterse transferperiode leek een (tijdelijk) vertrek bij Burnley dan ook een realistisch scenario. Onder meer een overstap naar Ajax werd genoemd, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Een terugkeer naar Feyenoord, en daarmee een hereniging met Beelen, is niet aan de orde geweest.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
17
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws