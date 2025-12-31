Quilindschy Hartman heeft persoonlijk gereageerd op de recente geruchten over hem en Ajax. De linksback van Burnley, die eerder voor Feyenoord speelde, zet een einde aan alle speculaties en laat via Instagram weten dat hij niet naar Amsterdam vertrekt. Ook spreekt hij van onjuiste berichtgeving.
Hartman was de afgelopen dagen veelbesproken in de media. Nadat Fabrizio Romano als eerste meldde dat Ajax interesse had, begonnen de geruchten te lopen.
Onder meer De Telegraaf suggereerde dat de oud-Feyenoorder zelf wel oren had naar een huurdeal, maar dat blijkt niet het geval. De linksback maakt dit duidelijk in een statement op Instagram.
Woensdagmiddag meldde de 24-jarige verdediger zich met een Story. ''Naar aanleiding van alle berichtgeving die in de afgelopen dagen over mij is verschenen wil ik graag via mijn eigen kanaal laten weten hoe het zit'', begint de oud-Feyenoorder. ''Ik heb eerder deze maand aan Forza (zijn oud- zaakwaarnemer) laten weten dat ik gebruik ging maken van mijn recht om mezelf te vertegenwoordigen en dat zij geen werkzaamheden meer voor mij hoefden te verrichten. Waarom ik dat heb gedaan is tussen mij en Forza en ga ik verder niet op in.''
Hartman vervolgt: ''Nadat ik dit aan Forza had laten weten heb ik ook Burnley op de hoogte gebracht zodat zij weten dat ze niet meer bij Forza maar bij mijzelf moeten zijn. In datzelfde gesprek heb ik aangegeven dat ik voel dat mijn situatie de laatste weken is veranderd op de club door persoonlijke redenen. Kort geleden kreeg ik te horen dat Ajax interesse had om mij te huren en dat ze zich ook bij Burnley hadden gemeld. Burnley wilde mij niet verhuren en hier kwam dit verhaal (zonder dat ik ooit nog iets erover had gehoord laat staan zelfs contact met Ajax zou hebben gehad) tot een einde", maakt hij duidelijk.
''Toen ik er zelf van hoorde kwam dit zeer kort erna in de media en werd er van alles over me gezegd en heb ik veel nare en teleurstellende berichten ontvangen, helaas gebaseerd op informatie die niet klopt. Met dit bericht wil ik graag duidelijk maken dat ik niet naar Ajax ga en dat zo lang ik speler ben van Burnley ik alles zal geven voor de club. We zitten met Burnley in een moeilijke fase en het leek mij daarom ook respectloos om openlijk op Instagram te praten over elke andere club dan Burnley, maar ik denk dat het toch goed is dat ik helderheid hierover schep omdat ik de enige ben die weet hoe het zit. Ik hoop dat nu alles duidelijk is en wens iedereen een prachtig 2026.''
Zo kunnen de berichten “iedereen wilt voor Ajax spelen” ook weer in de kast. Hij zal zelf nooit voor Ajax kiezen, dat was allang duidelijk. Ik zei nog via social media wanneer hij “de cap” zichtbaar ging maken.. Voor de oudere generatie.. wanneer de grap zichtbaar zou worden. De reactie werd met een like beantwoord. Van te voren wist hij allang dat hij daar never nooit heen zou gaan. De media en Ajax het blijft een giftige cocktail.
Er zijn geen "iedereen wil voor Ajax spelen" berichten. Je moet geen onzin vertellen. En ik heb je reactie ook gerapporteerd vanwege de provocerende opmerking over de media en Ajax. Vanuit Ajax zijn er geen berichten verschenen over Hartman namelijk. Totaal onnodig alweer dat geroep.
@Docker Dat lees je overal terug. Een quote van Toby Alderweireld is breed gedeeld op internet. Dat Ajax en de media soms een giftige cocktail vormen, kan een echte Ajacied ook erkennen.. zeker met alle heisa rondom Verweij. Je zegt zelf ook regelmatig dat hij maar wat zwetst. Kunnen we het ook gewoon inhoudelijk houden en normaal reageren?
@FrankdeG goh zeg. Ik denk dat dit andersom nooit zal gebeuren toch. Maar duidelijk weer zo’n artikel die kant nog wal raakt. Speler zelf heeft altijd gezegd niet bij Ajax te gaan voetballen. Dat zou genoeg moeten zijn om dit soort artikelen en vervolg artikelen niet te plaatsen.
@ERIMIR Ik denk dat de commotie vooral ontstaat omdat het een pikante overstap zou zijn. Het gaat om een speler uit de eigen Feyenoord-jeugd, met Feyenoord-tattoos, die altijd heeft uitgesproken zijn carrière graag in De Kuip te willen afsluiten. Dat maakt het voor sommigen aantrekkelijk om extra olie op het vuur te gooien: “kijk eens, hij kiest liever voor ons”. En als dat vervolgens niet zo blijkt te zijn, word je ineens weggezet als provocateur. Net zoals je hier blijkbaar niet mag zeggen dat een echte Feyenoorder of Ajacied zo’n overstap niet zou maken. Terwijl dat gewoon een mening is die je mag hebben, net zoals iemand daar anders over mag denken. De 1 bekijkt het zakelijk, de ander meer vanuit emotie en clubgevoel. Beide invalshoeken zijn volgens mij volledig legitiem.
