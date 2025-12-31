Live voetbal 2

Quilindschy Hartman laat van zich horen na geruchten: 'Ik ga niet naar Ajax'

Quilindschy Hartman
Foto: © Imago
13 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
31 december 2025, 16:43   Bijgewerkt: 16:53

Quilindschy Hartman heeft persoonlijk gereageerd op de recente geruchten over hem en Ajax. De linksback van Burnley, die eerder voor Feyenoord speelde, zet een einde aan alle speculaties en laat via Instagram weten dat hij niet naar Amsterdam vertrekt. Ook spreekt hij van onjuiste berichtgeving.

Hartman was de afgelopen dagen veelbesproken in de media. Nadat Fabrizio Romano als eerste meldde dat Ajax interesse had, begonnen de geruchten te lopen.

Onder meer De Telegraaf suggereerde dat de oud-Feyenoorder zelf wel oren had naar een huurdeal, maar dat blijkt niet het geval. De linksback maakt dit duidelijk in een statement op Instagram.

Statement Hartman over Ajax-geruchten

Artikel gaat verder onder video

Woensdagmiddag meldde de 24-jarige verdediger zich met een Story. ''Naar aanleiding van alle berichtgeving die in de afgelopen dagen over mij is verschenen wil ik graag via mijn eigen kanaal laten weten hoe het zit'', begint de oud-Feyenoorder. ''Ik heb eerder deze maand aan Forza (zijn oud- zaakwaarnemer) laten weten dat ik gebruik ging maken van mijn recht om mezelf te vertegenwoordigen en dat zij geen werkzaamheden meer voor mij hoefden te verrichten. Waarom ik dat heb gedaan is tussen mij en Forza en ga ik verder niet op in.''

Hartman vervolgt: ''Nadat ik dit aan Forza had laten weten heb ik ook Burnley op de hoogte gebracht zodat zij weten dat ze niet meer bij Forza maar bij mijzelf moeten zijn. In datzelfde gesprek heb ik aangegeven dat ik voel dat mijn situatie de laatste weken is veranderd op de club door persoonlijke redenen. Kort geleden kreeg ik te horen dat Ajax interesse had om mij te huren en dat ze zich ook bij Burnley hadden gemeld. Burnley wilde mij niet verhuren en hier kwam dit verhaal (zonder dat ik ooit nog iets erover had gehoord laat staan zelfs contact met Ajax zou hebben gehad) tot een einde", maakt hij duidelijk.

''Toen ik er zelf van hoorde kwam dit zeer kort erna in de media en werd er van alles over me gezegd en heb ik veel nare en teleurstellende berichten ontvangen, helaas gebaseerd op informatie die niet klopt. Met dit bericht wil ik graag duidelijk maken dat ik niet naar Ajax ga en dat zo lang ik speler ben van Burnley ik alles zal geven voor de club. We zitten met Burnley in een moeilijke fase en het leek mij daarom ook respectloos om openlijk op Instagram te praten over elke andere club dan Burnley, maar ik denk dat het toch goed is dat ik helderheid hierover schep omdat ik de enige ben die weet hoe het zit. Ik hoop dat nu alles duidelijk is en wens iedereen een prachtig 2026.''

Statement Hartman over Ajax-geruchten
© quilindschy

➡️ Meer nieuws over Hartman

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord voor het thuisduel met Fenerbahçe

'Ook Galatasaray mengt zich in strijd om Quinten Timber'

  • Gisteren, 20:58
  • Gisteren, 20:58
Feyenoord baalt van goal NEC

Eljero Elia analyseert het Feyenoord van voor de winterstop

  • Gisteren, 20:30
  • Gisteren, 20:30
Justin Kluivert van Bournemouth met Ajax-logo

Justin Kluivert zet deur voor rentree bij Ajax volledig open

  • Gisteren, 19:52
  • Gisteren, 19:52
1 13 reacties
Reageren
13 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zo kunnen de berichten “iedereen wilt voor Ajax spelen” ook weer in de kast. Hij zal zelf nooit voor Ajax kiezen, dat was allang duidelijk. Ik zei nog via social media wanneer hij “de cap” zichtbaar ging maken.. Voor de oudere generatie.. wanneer de grap zichtbaar zou worden. De reactie werd met een like beantwoord. Van te voren wist hij allang dat hij daar never nooit heen zou gaan. De media en Ajax het blijft een giftige cocktail.

Docker
551 Reacties
44 Dagen lid
1.493 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Er zijn geen "iedereen wil voor Ajax spelen" berichten. Je moet geen onzin vertellen. En ik heb je reactie ook gerapporteerd vanwege de provocerende opmerking over de media en Ajax. Vanuit Ajax zijn er geen berichten verschenen over Hartman namelijk. Totaal onnodig alweer dat geroep.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker Dat lees je overal terug. Een quote van Toby Alderweireld is breed gedeeld op internet. Dat Ajax en de media soms een giftige cocktail vormen, kan een echte Ajacied ook erkennen.. zeker met alle heisa rondom Verweij. Je zegt zelf ook regelmatig dat hij maar wat zwetst. Kunnen we het ook gewoon inhoudelijk houden en normaal reageren?

Zadkine
343 Reacties
726 Dagen lid
3.093 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit dus! En los van het feit dat alleen de speler weet van de hoed en de rand, wordt het ook wel tijd dat de media, socials, journalisten in de spiegel gaan kijken waar ze mee bezig zijn.

FrankdeG
511 Reacties
44 Dagen lid
1.583 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Toch verscrhikkelijk dat op basis van onjuiste informatie je leven helemaal zuur gemaakt wordt door bedreigingen en intimidaties. Verschrikkelijk!

Martine
181 Reacties
328 Dagen lid
548 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG goh zeg. Ik denk dat dit andersom nooit zal gebeuren toch. Maar duidelijk weer zo’n artikel die kant nog wal raakt. Speler zelf heeft altijd gezegd niet bij Ajax te gaan voetballen. Dat zou genoeg moeten zijn om dit soort artikelen en vervolg artikelen niet te plaatsen.

ERIMIR
4.233 Reacties
542 Dagen lid
39.306 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van mij mag Hartman wegblijven, blij toe. Hij maakt Ajax niet sterker eerder zwakker. Snap de hele commotie niet rondom de speler.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Ik denk dat de commotie vooral ontstaat omdat het een pikante overstap zou zijn. Het gaat om een speler uit de eigen Feyenoord-jeugd, met Feyenoord-tattoos, die altijd heeft uitgesproken zijn carrière graag in De Kuip te willen afsluiten. Dat maakt het voor sommigen aantrekkelijk om extra olie op het vuur te gooien: “kijk eens, hij kiest liever voor ons”. En als dat vervolgens niet zo blijkt te zijn, word je ineens weggezet als provocateur. Net zoals je hier blijkbaar niet mag zeggen dat een echte Feyenoorder of Ajacied zo’n overstap niet zou maken. Terwijl dat gewoon een mening is die je mag hebben, net zoals iemand daar anders over mag denken. De 1 bekijkt het zakelijk, de ander meer vanuit emotie en clubgevoel. Beide invalshoeken zijn volgens mij volledig legitiem.

Vriendje Stokvis
1.716 Reacties
468 Dagen lid
8.672 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hartman heeft helemaal zelf besloten om niet naar Ajax te gaan. Overdreven reacties hier van "andere"supporters dat hij bedreigd zou zijn kan ook weer naar het land der fabelen. Fijne Jaarwisseling.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Fijne jaarwisseling!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zo kunnen de berichten “iedereen wilt voor Ajax spelen” ook weer in de kast. Hij zal zelf nooit voor Ajax kiezen, dat was allang duidelijk. Ik zei nog via social media wanneer hij “de cap” zichtbaar ging maken.. Voor de oudere generatie.. wanneer de grap zichtbaar zou worden. De reactie werd met een like beantwoord. Van te voren wist hij allang dat hij daar never nooit heen zou gaan. De media en Ajax het blijft een giftige cocktail.

Docker
551 Reacties
44 Dagen lid
1.493 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Er zijn geen "iedereen wil voor Ajax spelen" berichten. Je moet geen onzin vertellen. En ik heb je reactie ook gerapporteerd vanwege de provocerende opmerking over de media en Ajax. Vanuit Ajax zijn er geen berichten verschenen over Hartman namelijk. Totaal onnodig alweer dat geroep.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker Dat lees je overal terug. Een quote van Toby Alderweireld is breed gedeeld op internet. Dat Ajax en de media soms een giftige cocktail vormen, kan een echte Ajacied ook erkennen.. zeker met alle heisa rondom Verweij. Je zegt zelf ook regelmatig dat hij maar wat zwetst. Kunnen we het ook gewoon inhoudelijk houden en normaal reageren?

Zadkine
343 Reacties
726 Dagen lid
3.093 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit dus! En los van het feit dat alleen de speler weet van de hoed en de rand, wordt het ook wel tijd dat de media, socials, journalisten in de spiegel gaan kijken waar ze mee bezig zijn.

FrankdeG
511 Reacties
44 Dagen lid
1.583 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Toch verscrhikkelijk dat op basis van onjuiste informatie je leven helemaal zuur gemaakt wordt door bedreigingen en intimidaties. Verschrikkelijk!

Martine
181 Reacties
328 Dagen lid
548 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG goh zeg. Ik denk dat dit andersom nooit zal gebeuren toch. Maar duidelijk weer zo’n artikel die kant nog wal raakt. Speler zelf heeft altijd gezegd niet bij Ajax te gaan voetballen. Dat zou genoeg moeten zijn om dit soort artikelen en vervolg artikelen niet te plaatsen.

ERIMIR
4.233 Reacties
542 Dagen lid
39.306 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van mij mag Hartman wegblijven, blij toe. Hij maakt Ajax niet sterker eerder zwakker. Snap de hele commotie niet rondom de speler.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Ik denk dat de commotie vooral ontstaat omdat het een pikante overstap zou zijn. Het gaat om een speler uit de eigen Feyenoord-jeugd, met Feyenoord-tattoos, die altijd heeft uitgesproken zijn carrière graag in De Kuip te willen afsluiten. Dat maakt het voor sommigen aantrekkelijk om extra olie op het vuur te gooien: “kijk eens, hij kiest liever voor ons”. En als dat vervolgens niet zo blijkt te zijn, word je ineens weggezet als provocateur. Net zoals je hier blijkbaar niet mag zeggen dat een echte Feyenoorder of Ajacied zo’n overstap niet zou maken. Terwijl dat gewoon een mening is die je mag hebben, net zoals iemand daar anders over mag denken. De 1 bekijkt het zakelijk, de ander meer vanuit emotie en clubgevoel. Beide invalshoeken zijn volgens mij volledig legitiem.

Vriendje Stokvis
1.716 Reacties
468 Dagen lid
8.672 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hartman heeft helemaal zelf besloten om niet naar Ajax te gaan. Overdreven reacties hier van "andere"supporters dat hij bedreigd zou zijn kan ook weer naar het land der fabelen. Fijne Jaarwisseling.

21
700 Reacties
55 Dagen lid
1.654 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Fijne jaarwisseling!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel