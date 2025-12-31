Hartman haakt af: deze drie opties heeft Ajax als nieuwe linksback

Ajax is op zoek naar een linksback. De Amsterdammers willen deze zomer een serieuze concurrent voor Owen Wijndal aan de selectie toevoegen. gold lange tijd als belangrijkste kandidaat, maar de verdediger van Burnley heeft Ajax afgezegd. De vraag is nu: hoe schakelt Ajax door? FCUpdate.nl zet drie mogelijke opties op een rij.

Het is voor Ajax belangrijk om deze zomer een geschikte concurrent van Wijndal te vinden. De Amsterdammers missen na het vertrek van Jorrel Hato van afgelopen zomer over echte kwaliteit op de linkerflank. Dat zien de beleidsbepalers ook, waardoor Alex Kroes al vroeg in de transferwindow een nieuwe verdediger naar de Johan Cruijff ArenA probeerde te halen.

Artikel gaat verder onder video

Linksback Quilindschy Hartman was in beeld om Ajax te versterken, maar de verdediger van Burnley heeft volgens Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam besloten om de stap naar Amsterdam niet te maken. Dat betekent dat Ajax door moet schakelen naar andere opties. En die lopen er genoeg: ook in de eigen Nederlandse Eredivisie.

1. Dean James (Go Ahead Eagles)

Een interessante, haalbare optie is Dean James. De linksback van Go Ahead Eagles heeft zich dit seizoen zowel nationaal als in Europa laten zien en is uitgegroeid tot een vaste waarde in Deventer. De 25-jarige Indonesisch international kwam in 2023 transfervrij naar Go Ahead en maakte sindsdien een stabiele ontwikkeling door.

James is comfortabel aan de bal, heeft de nodige aanvallende dreiging en is gewend aan het spelen op Eredivisie-niveau. Daarnaast beschikt James volgens de database van FootballTransfers over een marktwaarde van 1,5 miljoen euro: een bedrag dat nog op te hoesten valt voor Ajax.

2. Souffian El Karouani (FC Utrecht)

Sportief gezien is Souffian El Karouani misschien wel de meest complete linksback van de Eredivisie. De verdediger van FC Utrecht blinkt uit met zijn traptechniek en aanvallende bijdrage en staat dit seizoen al op negen assists in de competitie.

Verdedigend kan El Karouani nog stappen zetten, maar zijn profiel past uitstekend bij het Ajax-voetbal: dominant, aanvallend en creatief vanaf de flank. Daar staat tegenover dat hij vermoedelijk een flinke investering vergt. El Karouani staat in de belangstelling van meerdere clubs, zoals Fenerbahçe en West Ham United. Die clubs hebben meer te besteden dan Ajax.

3. Jorrel Hato (Chelsea)

Een opvallend, maar niet ondenkbaar alternatief is een tijdelijke terugkeer van Jorrel Hato. De verdediger maakte afgelopen zomer voor een fors bedrag de overstap naar Chelsea, maar komt in Londen vooralsnog weinig aan spelen toe.

Een huurdeal zou voor Ajax sportief gezien een buitenkans zijn. Hato heeft zich jarenlang bewezen in het shirt van Ajax en zal geen aanpassingstijd nodig hebben. Daarom zou het voor Chelsea ook aantrekkelijk zijn om Hato aan de Amsterdammers te verhuren. Tegelijkertijd zou een tijdelijke huurconstructie de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff ruimte geven om de Ajax-selectie komende zomer in te richten naar zijn wensen.