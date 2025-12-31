Burnley-trainer Scott Parker heeft zich dinsdagavond uitgesproken over de toekomst van Quilindschy Hartman. De linksback speelt minder, werd buiten de wedstrijdselectie gehouden en werd de afgelopen week veelvuldig in verband gebracht met een transfer.
Deze week werd duidelijk dat Ajax hoopte Hartman op huurbasis over te nemen van Burnley. De linksback, die deze zomer overkwam van Feyenoord, begon het seizoen goed, maar zit de laatste weken op de bank. Daar baalt Hartman van, want hij wil uitzicht houden op een plekje in de WK-selectie van Ronald Koeman.
Opvallend genoeg hield Parker de vleugelverdediger dinsdagavond buiten de wedstrijdselectie voor het duel tegen Newcastle United (1-3 verlies), ondanks dat de selectie van Burnley zo sterk was uitgedund dat jeugdspeler Oliver Pimlott op de reservebank zat. Na afloop vroegen Engelse media de oefenmeester naar de toekomst van Hartman op Turf Moor.
“Op dit moment heb ik het gevoel dat Quilindschy gewoon even wat ruimte nodig heeft om op adem te komen. Ik denk dat het voor hem het beste is om het van een afstandje te volgen", wordt Parker geciteerd door Engelse media.
Hij vervolgt: “Het is natuurlijk een achtbaan voor hem geweest, gezien waar hij vandaan komt. Vorig jaar had hij een blessure, en dan nu de overstap naar de Premier League. Of hij hier blijft? Ik twijfel er niet aan dat hij bij ons zal blijven", maakt Parker duidelijk.
Los van alle transferperikelen wil ik het gewoon weer over de inhoud hebben. Q is een echte Feyenoorder en wij kennen hem al jaren. Hij is naar Engeland gegaan omdat hij dacht die stap makkelijk aan te kunnen, zeker gezien de interesse die er al vroeg was, zelfs Chelsea toonde in zijn doorbraakjaar bij Feyenoord interesse. Nu is het vooral aan Q zelf om zijn voeten te laten spreken. Bij zijn debuut in Oranje maakte hij een sterke indruk, maar sinds zijn blessure is het niveau wisselvalliger. Dat zal hij zelf ook zo voelen. Feyenoord heeft er uiteindelijk zo’n 15 miljoen aan verdiend, met nog maar 1 jaar contract was dat gewoon een nette en logische deal. Hij gaf onlangs bij ESPN nog aan dat hij zijn carrière graag ‘thuis’ wil afsluiten. Misschien komt dat moment eerder dan gedacht, maar dan moet het niveau wel omhoog. En laten we vooral oppassen dat ze hem nu niet in een wespennest duwen door van alles namens hem te roepen. Q zelf heeft niet gesproken. Alles wat nu rondgaat, is interpretatie.
@21, even een inhoudelijke correctie. Transfermarkt zegt 10mln en geen 15mln. En verder eens dat Hartmann zelf eens openheid van zaken geeft waarom hij eerst wel wilde praten en na berichten opeens niet meer. Benieuwd wat daar allemaal opeens heeft plaatsgevonden.
@FrankdeG @21 volgens mij lag dat transferbedrag er tussenin. 12 miljoen vast, een doorverkooppercentage en zo'n 2,55 miljoen pond aan eventuele bonussen.
@21 kijkende naar zijn kortlopende contract, was een transfersom dat richting zijn transferwaarde ging inderdaad een goede deal op dat moment.
Het is goed als Ajax de focus verlegd naar spelers die structureel bij Ajax passen. Q past om meerdere reden niet in dit plaatje omdat hij o.a. ook tijdelijk is. Karouani of andere opties die echt een niveau verbetering brengen lijkt mij een hogere prio. Hartman zie ik ook niet op het WK verschijnen. Genoeg betere backs.
