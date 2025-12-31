Burnley-trainer Scott Parker heeft zich dinsdagavond uitgesproken over de toekomst van . De linksback speelt minder, werd buiten de wedstrijdselectie gehouden en werd de afgelopen week veelvuldig in verband gebracht met een transfer.

Deze week werd duidelijk dat Ajax hoopte Hartman op huurbasis over te nemen van Burnley. De linksback, die deze zomer overkwam van Feyenoord, begon het seizoen goed, maar zit de laatste weken op de bank. Daar baalt Hartman van, want hij wil uitzicht houden op een plekje in de WK-selectie van Ronald Koeman.

Opvallend genoeg hield Parker de vleugelverdediger dinsdagavond buiten de wedstrijdselectie voor het duel tegen Newcastle United (1-3 verlies), ondanks dat de selectie van Burnley zo sterk was uitgedund dat jeugdspeler Oliver Pimlott op de reservebank zat. Na afloop vroegen Engelse media de oefenmeester naar de toekomst van Hartman op Turf Moor.

“Op dit moment heb ik het gevoel dat Quilindschy gewoon even wat ruimte nodig heeft om op adem te komen. Ik denk dat het voor hem het beste is om het van een afstandje te volgen", wordt Parker geciteerd door Engelse media.

Hij vervolgt: “Het is natuurlijk een achtbaan voor hem geweest, gezien waar hij vandaan komt. Vorig jaar had hij een blessure, en dan nu de overstap naar de Premier League. Of hij hier blijft? Ik twijfel er niet aan dat hij bij ons zal blijven", maakt Parker duidelijk.