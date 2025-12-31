Live voetbal

Burnley-trainer spreekt zich uit en verwacht dat Hartman in Engeland blijft

Quilindschy Hartman en Scott Parker (Burnley)
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
31 december 2025, 11:33   Bijgewerkt: 12:00

Burnley-trainer Scott Parker heeft zich dinsdagavond uitgesproken over de toekomst van Quilindschy Hartman. De linksback speelt minder, werd buiten de wedstrijdselectie gehouden en werd de afgelopen week veelvuldig in verband gebracht met een transfer.

Deze week werd duidelijk dat Ajax hoopte Hartman op huurbasis over te nemen van Burnley. De linksback, die deze zomer overkwam van Feyenoord, begon het seizoen goed, maar zit de laatste weken op de bank. Daar baalt Hartman van, want hij wil uitzicht houden op een plekje in de WK-selectie van Ronald Koeman.

Opvallend genoeg hield Parker de vleugelverdediger dinsdagavond buiten de wedstrijdselectie voor het duel tegen Newcastle United (1-3 verlies), ondanks dat de selectie van Burnley zo sterk was uitgedund dat jeugdspeler Oliver Pimlott op de reservebank zat. Na afloop vroegen Engelse media de oefenmeester naar de toekomst van Hartman op Turf Moor.

“Op dit moment heb ik het gevoel dat Quilindschy gewoon even wat ruimte nodig heeft om op adem te komen. Ik denk dat het voor hem het beste is om het van een afstandje te volgen", wordt Parker geciteerd door Engelse media.

Hij vervolgt: “Het is natuurlijk een achtbaan voor hem geweest, gezien waar hij vandaan komt. Vorig jaar had hij een blessure, en dan nu de overstap naar de Premier League. Of hij hier blijft? Ik twijfel er niet aan dat hij bij ons zal blijven", maakt Parker duidelijk.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
693 Reacties
55 Dagen lid
1.647 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Los van alle transferperikelen wil ik het gewoon weer over de inhoud hebben. Q is een echte Feyenoorder en wij kennen hem al jaren. Hij is naar Engeland gegaan omdat hij dacht die stap makkelijk aan te kunnen, zeker gezien de interesse die er al vroeg was, zelfs Chelsea toonde in zijn doorbraakjaar bij Feyenoord interesse. Nu is het vooral aan Q zelf om zijn voeten te laten spreken. Bij zijn debuut in Oranje maakte hij een sterke indruk, maar sinds zijn blessure is het niveau wisselvalliger. Dat zal hij zelf ook zo voelen. Feyenoord heeft er uiteindelijk zo’n 15 miljoen aan verdiend, met nog maar 1 jaar contract was dat gewoon een nette en logische deal. Hij gaf onlangs bij ESPN nog aan dat hij zijn carrière graag ‘thuis’ wil afsluiten. Misschien komt dat moment eerder dan gedacht, maar dan moet het niveau wel omhoog. En laten we vooral oppassen dat ze hem nu niet in een wespennest duwen door van alles namens hem te roepen. Q zelf heeft niet gesproken. Alles wat nu rondgaat, is interpretatie.

FrankdeG
502 Reacties
44 Dagen lid
1.572 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21, even een inhoudelijke correctie. Transfermarkt zegt 10mln en geen 15mln. En verder eens dat Hartmann zelf eens openheid van zaken geeft waarom hij eerst wel wilde praten en na berichten opeens niet meer. Benieuwd wat daar allemaal opeens heeft plaatsgevonden.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.888 Reacties
998 Dagen lid
18.710 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG @21 volgens mij lag dat transferbedrag er tussenin. 12 miljoen vast, een doorverkooppercentage en zo'n 2,55 miljoen pond aan eventuele bonussen.

21
693 Reacties
55 Dagen lid
1.647 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice zo zie je maar dat de waarheid altijd wel ergens tussenin zit! ;) Alsnog vind ik dat Feyenoord er een goede deal mee heeft gemaakt.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.888 Reacties
998 Dagen lid
18.710 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 kijkende naar zijn kortlopende contract, was een transfersom dat richting zijn transferwaarde ging inderdaad een goede deal op dat moment.

FrankdeG
502 Reacties
44 Dagen lid
1.572 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het is goed als Ajax de focus verlegd naar spelers die structureel bij Ajax passen. Q past om meerdere reden niet in dit plaatje omdat hij o.a. ook tijdelijk is. Karouani of andere opties die echt een niveau verbetering brengen lijkt mij een hogere prio. Hartman zie ik ook niet op het WK verschijnen. Genoeg betere backs.

Timo987
37 Reacties
44 Dagen lid
69 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben benieuwd. Hopelijk herpakt hij zich gewoon in Engeland.

Vrij Dag
389 Reacties
591 Dagen lid
500 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een 8baan? Is dit slecht vertaald of zegt die man maar wat. Wennen dat kan ik nog wel volgen, maar dit is gezwets

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

