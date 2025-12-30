Live voetbal 3

HierOpZuid biedt excuses aan richting Hartman na woest statement

Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
30 december 2025, 14:01

HierOpZuid heeft zijn excuses aangeboden richting Quilindschy Hartman. Het populaire Feyenoord-medium maakte afgelopen zondag een keihard statement richting de destijds aan Ajax gelinkte linksback, maar verwijderde deze ook weer snel.

Fabrizio Romano maakte zondagochtend als eerste melding over de interesse van Ajax in Hartman. Enkele uren na deze berichtgeving kwam De Telegraaf met aanvullende informatie. Het medium bevestigde dat de Amsterdammers Hartman op het oog hebben. Naar verluidt had de oud-Feyenoorder wel oren naar een huurdeal.

Woest statement HierOpZuid

Artikel gaat verder onder video

De geruchten rondom Ajax en Hartman zorgden voor woede bij de achterban. HierOpZuid besloot enkele uren na het nieuws een statement online te zetten op Instagram. “Quilindschy Hartman: PERSONA NON GRATA”, luidde de titel. Als afbeelding was er een foto van Hartman met een groter gemaakte neus te zien.

“Vanochtend kwam het bericht naar buiten dat Ajax in contact zou zijn met Burnley om Hartman te huren, nadat hij met de tweede trainer in een half jaar in de clinch zit. Inmiddels kunnen we daaraan toevoegen dat de linksback zelf persoonlijk akkoord is met de aartsrivaal”, wist HierOpZuid.

“De tweede dolk die hij, na het niet verlengen van zijn contract, in de rug steekt van de Feyenoord-supporters, die er altijd voor hem zijn geweest en die hij beloofd had onder geen beding naar de aartsrivaal te gaan. Clubliefde is niet meer. Alles draait om de BV Hartman. We hoeven je nooit meer in Rotterdam te zien”, sloot het medium, dat ruim 23.500 volgers heeft, af. Na nog geen uur werd het bericht verwijderd van het kanaal.

Excuses richting Hartman

Nu bekend is geworden dat Hartman afziet van een stap naar Ajax, biedt HierOpZuid zijn excuses aan richting de linksback. "Misschien zijn we wat hard geweest, maar als vier verschillende media hetzelfde zeggen, is het niet gek als we er vanuit gingen. Hierbij onze excuses naar Kamp Hartman", deelt het medium dinsdag. Het medium voegt er een andere Story, gericht aan de Ajax-fans die al hoopten op de komst van Hartman, aan toe.

Story over Hartman
© HierOpZuid
Story HierOpZuid richting Ajax
© HierOpZuid
Reageren
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
684 Reacties
54 Dagen lid
1.634 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Excuses aanbieden aan Hartman vind ik wel ver gaan.. ik denk dat hij zelf alle commotie wel zal begrijpen. Maar wel netjes opgelost zo.

0laf
1.044 Reacties
1.191 Dagen lid
5.458 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Niet netjes opgelost. Beetje te opgefokt gereageerd sowieso.

Docker
539 Reacties
43 Dagen lid
1.429 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Trieste figuren die daar achter zitten. Ook die hebben er niets van begrepen. Je hebt supporters en dit soort types, die vinden dat het niet kan dat een speler misschien liever naar de concurrent gaat. Ik vind het lachwekkend. De excuses zijn 100% terecht, maar eigenlijk moet je om te beginnen zo'n stupide statement al niet maken.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

