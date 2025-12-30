HierOpZuid heeft zijn excuses aangeboden richting . Het populaire Feyenoord-medium maakte afgelopen zondag een keihard statement richting de destijds aan Ajax gelinkte linksback, maar verwijderde deze ook weer snel.

Fabrizio Romano maakte zondagochtend als eerste melding over de interesse van Ajax in Hartman. Enkele uren na deze berichtgeving kwam De Telegraaf met aanvullende informatie. Het medium bevestigde dat de Amsterdammers Hartman op het oog hebben. Naar verluidt had de oud-Feyenoorder wel oren naar een huurdeal.

Woest statement HierOpZuid

De geruchten rondom Ajax en Hartman zorgden voor woede bij de achterban. HierOpZuid besloot enkele uren na het nieuws een statement online te zetten op Instagram. “Quilindschy Hartman: PERSONA NON GRATA”, luidde de titel. Als afbeelding was er een foto van Hartman met een groter gemaakte neus te zien.

“Vanochtend kwam het bericht naar buiten dat Ajax in contact zou zijn met Burnley om Hartman te huren, nadat hij met de tweede trainer in een half jaar in de clinch zit. Inmiddels kunnen we daaraan toevoegen dat de linksback zelf persoonlijk akkoord is met de aartsrivaal”, wist HierOpZuid.

“De tweede dolk die hij, na het niet verlengen van zijn contract, in de rug steekt van de Feyenoord-supporters, die er altijd voor hem zijn geweest en die hij beloofd had onder geen beding naar de aartsrivaal te gaan. Clubliefde is niet meer. Alles draait om de BV Hartman. We hoeven je nooit meer in Rotterdam te zien”, sloot het medium, dat ruim 23.500 volgers heeft, af. Na nog geen uur werd het bericht verwijderd van het kanaal.

Excuses richting Hartman

Nu bekend is geworden dat Hartman afziet van een stap naar Ajax, biedt HierOpZuid zijn excuses aan richting de linksback. "Misschien zijn we wat hard geweest, maar als vier verschillende media hetzelfde zeggen, is het niet gek als we er vanuit gingen. Hierbij onze excuses naar Kamp Hartman", deelt het medium dinsdag. Het medium voegt er een andere Story, gericht aan de Ajax-fans die al hoopten op de komst van Hartman, aan toe.

