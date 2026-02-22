Grote verwarring door plotse staking van derby Roda JC - MVV

De Limburgse derby tussen Roda JC en MVV kreeg zondag in blessuretijd een opvallende wending. Vlak na de 2-0 van invaller Rasmus Wiedesheim-Paul legde scheidsrechter Jannick van der Laan het duel stil na een fel opstootje tussen spelers van beide ploegen.

Michael Breij zou in de slotfase provocerend hebben gejuicht richting de tegenstander. Spelers zochten elkaar op, er werd geduwd en getrokken en de emoties liepen hoog op. Van der Laan trok geel voor Breij wegens provoceren, terwijl ook MVV’er El Basri op de bon ging.

Artikel gaat verder onder video

ESPN registreerde de verwarring live: “Breij en Klaassen hebben ruzie hier bij de dug-outs. Ook bovenin beeld op het veld gebeuren er dingen.” Even later klonk het veelzeggend: “Heel veel temperament dat we lang op het veld hebben gemist, zien we nu toch tevoorschijn komen. Het gaat nergens over.”

Opvallend was dat Roda JC en het arbitrale trio direct richting de catacomben verdwenen, terwijl MVV nog enige tijd op het veld bleef staan. Uiteindelijk zochten ook de bezoekers de kleedkamer op. Van voorwerpen of ongeregeldheden op de tribunes leek geen sprake; de aanleiding lag zichtbaar op het veld.

Via de officiële kanalen liet MVV weten: “Roda juicht enorm provocerend en daagt uit. Vlam in de pan. Wedstrijd tijdelijk gestaakt.” Na enkele minuten werd het duel hervat en zonder verdere incidenten uitgespeeld. Het bleef bij 2-0.

Roda JC was sportief de bovenliggende partij in de Keuken Kampioen Divisie-derby. In een regenachtig Parkstad Limburg Stadion dicteerden de Kerkradenaren het tempo vanaf de aftrap. Iman Griffith bekroonde het overwicht na zeventien minuten met de 1-0, door alert te reageren in het strafschopgebied. Voor rust had de marge groter kunnen – en misschien wel moeten – zijn.

Na de pauze probeerde MVV via onder meer Robert Klaasen en Travis de Jong aan te haken, maar de echte controle bleef bij de thuisploeg. De beslissing viel diep in blessuretijd, toen Wiedesheim-Paul een scrimmage voor het doel tot de 2-0 promoveerde.