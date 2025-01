Quilindschy Hartman overweegt carrière in andere sport: 'Denk oprecht dat ik het wel zou kunnen'

hoopt na zijn actieve carrière als profvoetballer darter te kunnen worden op het hoogste niveau. De linksback van Feyenoord is een groot liefhebber van darten en heeft voor de toekomst flinke ambities wat betreft de sport.

"Ik speel veel en ik denk dat ik na mijn carrière ook écht veel ga gooien", aldus Hartman in gesprek met Arjan van der Giessen van Viaplay. De 23-jarige linkspoot van Feyenoord is als liefhebber aanwezig bij de TOTO Dutch Darts Masters en geeft aan flinke ambities te hebben in het darten. "Dan wil ik ook gewoon competitie gaan gooien, want ik vind het gewoon heel leuk."

Hartman opteert in de toekomst dan ook zeker voor een carrière als darter, zodra hij stopt als voetballer. "Ik hoop het wel", vervolgt hij. "Als ik het na mijn carrière nog net zo leuk vind als nu, dan wel. Ik denk als ik nu meer tijd had, dan zou ik dat zeker doen."

Van der Giessen vraagt vervolgens op het spelen op zo'n podium een droom voor Hartman is. "Natuurlijk, dat is wel een droom ja", antwoordt hij. "Dat zou supergaaf zijn. Ik denk oprecht dat ik het wel zou kunnen als ik meer gooi. Ik heb nu niet superveel tijd, maar hopelijk ooit", besluit de linksback.

Hartman op de weg terug bij Feyenoord

De 23-jarige Hartman is momenteel op de weg terug van een kruisbandblessure, die hij op 31 maart 2024 opliep tegen FC Utrecht. De vleugelverdediger werkt momenteel hard aan zijn rentree in het eerste van Feyenoord en maakte op 14 januari zijn eerste minuten in een oefenduel van Feyenoord Onder 21.

Zien we Quilindschy Hartman na zijn voetballoopbaan een dartscarrière starten? Als het aan hem ligt wel! 🔥#ViaplayDarts #TOTODutchDartsMasters #DutchMasters pic.twitter.com/UoYA3M7Hy4 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 25, 2025

