NRC doet pijnlijke onthulling over aanstelling Priske bij Feyenoord

Bij Feyenoord bestonden er afgelopen zomer intern al twijfels over het aantrekken van Brian Priske, zo schrijft NRC. Waar algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese erg positief was over het scouten van de Deense oefenmeester, wordt dit intern door sommigen beschreven als ‘een aanfluiting’.

Afgelopen week was er veel te doen over Priske. De Deense trainer stond onder hevige druk en zou volgens verschillende media tegen Bayern München voor het laatst op de bank zitten in De Kuip. Woensdagavond verraste de ploeg van Priske echter vriend en vijand en werd de Duitse koploper met een 3-0 nederlaag naar huis gestuurd. Een dag na de klinkende zege bleef het verwachte ontslag uit, waarna Te Kloese zich genoodzaakt voelde op de geruchten te reageren.

Hoewel het voor de buitenwereld duidelijk was dat Priske afgelopen week onder vuur lag bij Feyenoord, is dat volgens het NRC intern al sinds het begin aan de gang. Eind april 2024 wist de clubleiding al dat Arne Slot aan het einde van het seizoen zou vertrekken naar Liverpool, waarna Priske na een lange zoektocht werd aangesteld. Te Kloese was trots op de ‘intensieve’ manier waarop Feyenoord de zoektocht was aangegaan en had lovende woorden over voor zijn nieuwe oefenmeester.

Twijfels over aanstelling Priske

Toch bestonden er intern al direct twijfels over het aantrekken van Priske, wat volgens de krant iets is 'wat weinig mensen weten'. Waar Te Kloese dus enthousiast was over het scouten van Priske, geven betrokkenen in gesprek met NRC aan het ‘een aanfluiting’ te vinden. De zoektocht naar de nieuwe trainer werd geleid door Folkert Boer, de data- en innovatieanalist die een jaar eerder overkwam van RKC Waalwijk. Dat zorgde binnen de club voor vraagtekens.

Ook de grote verschillen tussen Priske en Slot had de clubleiding al moeten zien aankomen, zo vinden betrokkenen. De trainers zijn het erover eens dat hun ploegen met hoge intensiteit, fel druk zetten en aanvallend voetbal moeten spelen, maar geven dit een hele andere invulling. Zo speelde Priske, in tegenstelling tot zijn voorganger, in 3-4-3, terwijl de Deen zijn ploeg ook directer laat spelen. Daarnaast is Priske een stuk vrijer in zijn aanpak.

Vind jij dat Brian Priske de juiste keuze is als trainer voor Feyenoord? Laden... 33.5% Ja, hij heeft potentieel 32.2% Nee, hij past niet bij de club 34.4% Twijfelachtig, ik ben nog niet overtuigd 1405 stemmen

