Van Hanegem weet wie geroddeld heeft bij Feyenoord: ‘Wegwezen!’

Willem van Hanegem vindt dat John de Wolf eerder zou moeten vertrekken bij Feyenoord dan Brian Priske, zo zegt het icoon van de Rotterdammers in de Willem&Wessel-podcast. De Kromme denkt dat de assistent-trainer van Feyenoord ‘geroddeld’ heeft over de positie van Priske.

Het was een beladen week voor Feyenoord. Na het teleurstellende gelijkspel van vorig weekend tegen Willem II (1-1), lag Priske hevig onder vuur. Vlak vóór de Champions League-kraker tegen Bayern München werd door onder meer Deense media en De Telegraaf al gesproken over een afscheidswedstrijd van de oefenmeester. Priske zou naar verluidt niet goed kunnen samenwerken met zijn assistenten. Feyenoord won uiteindelijk met overtuigende cijfers van Bayern en bracht naar buiten dat de Deen voorlopig trainer van de Rotterdammers blijft.

Later die dag wist Martijn Krabbendam van Voetbal International dat Priske ‘per direct wilde breken’ met De Wolf, maar een vertrek van het clubicoon was ‘onbespreekbaar’. “Die mensen moeten alleen goed met de trainer en de spelers op kunnen schieten. Want je weet dat een heleboel spelers vaak naar dat soort mensen toelopen. Dan moet je gewoon kunnen zeggen wat je vindt. Vertrouwen tussen een assistent en de hoofdtrainer is van groot belang. Anders moet je zeggen: wegwezen. Je hoort niet te roddelen”, is Van Hanegem duidelijk.

De Kromme vindt de rol van ‘cultuurbewaker’ lachwekkend, aangezien hij hekelpunten dan juist tegen Priske zou uitspreken. “Je werkt daar in de hoop dat je meeluistert en eerlijk zegt wat je vindt. Verder zeg je dat tegen niemand anders”, luidt het oordeel van de oud-voetballer. Van Hanegem is van mening dat Feyenoord Priske niet moet ontslaan. “Wij hebben ook wel eens gezegd: waarom doet hij dat nou? Maar dat is zijn goed recht en hij heeft de verantwoording. Als je alles uitrekent, wie er weg is gegaan en wie ervoor terug is gekomen. Dat is nou ook niet waarvan je denkt: zo, dat zijn hele goede. Een paar die je kan gebruiken en dan heb je ook nog zoveel blessures”, sluit hij af.

