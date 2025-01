Emotionele Van der Gijp: ‘Zulke mensen bestaan niet meer, écht een wereldgozer’

René van der Gijp is zeer geraakt door het nieuws dat er bij Peter Houtman de ziekte van Alzheimer is vastgesteld. De voormalig voetballer vindt de stadionspeaker van Feyenoord een zeer prettige man en stelt dat er nog maar weinig mensen zoals hem zijn.

Houtman maakte vrijdagmiddag persoonlijk bekend na het huidige seizoen zijn taak als stadionspeaker van Feyenoord neer te leggen. De 67-jarige oud-spits is onlangs gediagnosticeerd met Alzheimer, terwijl ook zijn vrouw ongeneeslijk ziek is. Daarom wil hij na 27 jaar als stadionspeaker een stap terug doen, zodat hij de tijd die ze nog hebben met zijn vrouw kan doorbrengen.

Vrijdagavond komt het nieuws over Houtman ter sprake bij Vandaag Inside. “Godverredomme”, is de eerste reactie van Van der Gijp wanneer Wilfred Genee de naam van het Feyenoord-icoon noemt. “Als je Peter Houtman goed kent, weet je dat er bijna niet meer van zulke mensen bestaan”, gaat de voormalig buitenspeler verder. Van der Gijp vindt Houtman qua persoon wat weghebben van Jan Boskamp. “Ik heb hem nog nooit een verkeerd woord over een ander horen zeggen en hij is altijd heel attent. Mijn vader overleed, hij belde gelijk. Mijn moeder overleed, hij belde gelijk. Als je hem ziet, hij heeft het altijd naar zijn zin. Eigenlijk bestaan ze zo niet meer.”

Van der Gijp legt uit dat de meeste mensen ergens wel cynisch of egoïstisch zijn, maar dat is bij Houtman volgens hem niet het geval. “Dat is niet normaal, dat is écht niet normaal. Wat hem nu overkomt, er is nogal iets op zijn pad gekomen”, stelt de analist, die zichtbaar even moet slikken. “Het is écht een wereldgozer.”

Hendriks sprak Houtman woensdag nog

Dat de ziekte van Houtman nog in een beginnend stadium is, wordt beaamd door Hélène Hendriks, die hem woensdag nog heeft gesproken bij de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Bayern München (3-0). “Hij was hartstikke vrolijk, opgeruimd, precies zoals jij hem beschrijft”, geeft ze aan. “Je merkte helemaal niks aan hem.”

