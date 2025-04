Ryan Thomas schrikt van pijnlijke statistiek: 'F*cking hell...'

PEC Zwolle-middenvelder wordt na afloop van de forse nederlaag bij Feyenoord voor de camera's van ESPN geconfronteerd met een pijnlijke statistiek voor zijn club. Sinclair Bischop vertelt de Nieuw-Zeelander dat PEC al sinds 2004 niet meer heeft gescoord in De Kuip, waarop Thomas zichtbaar en hoorbaar schrikt.

Feyenoord had aan een productieve openingsfase voldoende om PEC vrijdagavond opzij te zetten. Binnen een half uur stonden de Rotterdammers door treffers van Ayase Ueda, Antoni Milambo en Igor Paixão al met 3-0 voor. Na rust tekende laatstgenoemde voor de 4-0 eindstand. Anders dan de forse uitslag doet vermoeden, was PEC echter helemaal niet zoveel minder dan de thuisploeg. De Blauwvingers slaagden er echter niet in om Timon Wellenreuther te passeren en keren dus met lege handen huiswaarts.

LEES OOK: Feyenoord passeert Utrecht en blijft in spoor PSV met ruime thuiszege op PEC Zwolle

"We worden gewoon afgestraft, we hebben teveel fouten gemaakt waardoor zij makkelijk hun doelpunten maken", zegt Thomas na afloop bij de ESPN-desk. "In De Kuip kun je dat gewoon niet doen. Uiteindelijk hebben we best wel een goede wedstrijd gespeeld en kansen gecreëerd, maar als je kleine fouten gaat maken rondom de zestien... en zij zijn dodelijk in de counter." Thomas merkt vervolgens op dat PEC na de vroege achterstand best goed speelde, maar toch kansloos was omdat de aansluitingstreffer maar niet werd gemaakt.

PEC nog niet veilig: 'We kijken sowieso naar beneden'

Bischop vraagt zich vervolgens af: "Wat is dat toch met PEC Zwolle in De Kuip? Het laatste doelpunt in de Eredivisie in 2004, er lijkt een vloek op te heersen." Thomas schrikt van die statistiek: "2004? F*cking hell...", verzucht de middenvelder, die vervolgens een verklaring zoekt. "Misschien is het iets mentaals. Zeker in de jaren dat ik hier ben is het vaak vrij kansloos. Ze scoorden best wel snel, tegen zo'n Feyenoord dat in een flow zit is het moeilijk om daaruit te komen." PEC had zich met een zege min of meer veilig kunnen spelen, door de nederlaag kan nummer zestien Willem II - dat zeven punten minder heeft - de Zwollenaren nog altijd passeren op de ranglijst. Vreest Thomas nog voor de play-offs? "We kijken sowieso naar beneden. Wij zijn PEC en moeten zorgen dat we ons veilig spelen. Volgende week spelen we uit bij NAC, dat wordt gewoon een hele belangrijke", besluit Thomas.

