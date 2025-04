Slechts één Feyenoorder in Eredivisie-team van het seizoen van EAFC

Zoals elk jaar tegen het eind van het seizoen heeft voetbalgame EAFC, voorheen bekend als FIFA, een Eredivisie-team van het seizoen uitgebracht. EA selecteert elf namen die ‘dit seizoen opvielen met hun talent, prestaties of beslissende momenten’. In het elftal is plek voor vier spelers van zowel Ajax als PSV, maar voor Feyenoord is er slechts één virtuele basisplaats weggelegd.

In de goal staat Remko Pasveer. In de verdediging is plaats voor Josip Sutalo, Olivier Boscagli, Jorrel Hato en de enige Feyenoorder, Dávid Hancko. Op het middenveld staan Kenneth Taylor en Malik Tillman, beide genoemd als beste spelers van het Eredivisie-seizoen. Ook de enige FC Twente-speler en topscorer Sem Steijn krijgt een TOTS-kaart.

Voorin staat kersverse KNVB-Bekerwinnaar Oliver Antman in het elftal namens Go Ahead Eagles, naast PSV-duo Luuk de Jong en Noa Lang. EAFC brengt naast de basiself nóg drie zogeheten speciale highlight-items uit. Mario Engels van Heracles Almelo krijgt er een voor het feit dat hij de meeste kansen heeft gecreëerd. Verder ontvangt Troy Parrott een kaart voor de tweede plek op de topscorerslijst en is AZ-collega Seiya Maikuma geselecteerd als beste nieuwkomer.

Opvallend is dat Feyenoord maar één vertegenwoordiger heeft in het elftal. Bovendien is er namens FC Utrecht geen enkele speler uitgekozen. Enkele goed presterende Eredivisie-spelers die ontbreken zijn: Igor Paixão, Ricardo Pepi, Dylan Vente, Mike van der Hoorn, Vasilios Barkas, Jordan Henderson, Davy Klaassen, Guus Til en Ivan Perisic.

