Valentijn Driessen wijst na PSV - Feyenoord de beste speler van de Eredivisie aan

Volgens Valentijn Driessen bestaat er geen twijfel over wie zich momenteel de beste speler van de Eredivisie mag noemen. nam PSV zondagmiddag in de kraker tegen Feyenoord bij de hand, maar de verslaggever van De Telegraaf is vooral ontzettend lyrisch over . De Amerikaan bekroonde een sterke wedstrijd met een prachtige treffer. Driessen denkt dat Joey Veerman nog wel eens ‘het kind van de rekening’ kan worden als Tillman deze vorm doorzet.

De international van de Verenigde Staten kwam in het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor PSV en liet toen al zien dat hij de potentie heeft om de absolute top te bereiken, maar na zijn definitieve transfer afgelopen zomer bewijst de middenvelder al helemaal heel veel kwaliteiten te hebben. Tillman kwam dit seizoen vooralsnog 24 keer in actie. Hij maakte in de topper tegen Feyenoord alweer zijn tiende treffer. Daarnaast was hij ook nog eens goed voor vier assists. “De Amerikaan Malik Tillman is halverwege het seizoen de beste speler van de Eredivisie”, zo schrijft Driessen dan ook in zijn column op de website van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

De verslaggever zag Tillman ook tegen Feyenoord ‘schitterende staaltjes’ uitvoeren. “Hij toonde zich een alleskunner en aanjager tegelijk, terwijl hij tevens tekende voor de mooiste treffer en daarmee de overwinning van PSV veiligstelde”, zo zag Driessen. Tillman was in de eerste seizoenshelft niet uit de basiself van Peter Bosz weg te denken. In de Eredivisie begon hij slechts tweemaal op de bank, in de Champions League verscheen hij vooralsnog in alle wedstrijden aan de aftrap. Bosz moet harde keuzes maken op het middenveld. “Mocht Tillman deze vorm na de korte winterstop vasthouden, dan kan Joey Veerman weleens het kind van de rekening worden”, denkt Driessen.

LEES OOK: Verwijst Noa Lang tijdens PSV - Feyenoord naar pijnlijk moment van 19 september 2021?

Nieuw ‘koningskoppel’ bij PSV?

Veerman stond in de eerste seizoenshelft bijna twee maanden aan de kant met een liesblessure. “In zijn afwezigheid verloor PSV eenmaal (Ajax, na een blunder van Tillman) maar verder bleef de ploeg nationaal en internationaal ongeslagen. Bij zijn derde invalbeurt tegen Brest kon Veerman de nederlaag niet voorkomen. Tegen Heerenveen keerde de Volendammer terug in de basis en verloor PSV. Vandaar vond Veerman zich voor de topper tegen Feyenoord terug op de reservebank en vormde Tillman een koppel met Jerdy Schouten.” Volgens Driessen zit er wel muziek in dit duo. “Raakt dit duo meer op elkaar ingespeeld, dan kan het het succesrijke PSV-koningskoppel Schouten-Veerman van het kampioensjaar doen vergeten”, zo leest het.

Bij afwezigheid van Veerman en Schouten - laatstgenoemde stond in de eerste seizoenshelft ook enige tijd aan de kant met blessureleed - koos Bosz in eerste instantie tijdelijk voor Tillman als meest controlerende middenvelder. De Amerikaan maakte op die positie indruk in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, maar zakte op bezoek bij Ajax door het ijs. “Eerder dit seizoen schoof Bosz vaak met Tillman en dan zag hij zich terug als linksbuiten of verdedigende middenvelder. Vooral van die laatste positie baalde de Amerikaanse international. Tenzij de nood aan de man is, zal Bosz zijn pareltje daar niet meer mee lastigvallen”, zo verwacht Driessen.

LEES OOK: Luuk de Jong schrikt: ‘Heb ik dat gezegd? Dan wordt het een hele dure avond voor mij’

Voor een transfer van Tillman liggen

Volgens de verslaggever is het ‘enige gevaar’ wat op de loer ligt met betrekking tot Tillman de komende transferwindow. De Amerikaan maakte afgelopen zomer voor een bedrag van twaalf miljoen euro de overstap van Bayern München naar PSV en zette in Eindhoven zijn handtekening onder een contract tot medio 2028, maar zijn prestaties zullen niet onopgemerkt zijn gebleven. “Omdat zijn contract loopt tot medio 2028 kan PSV de hoofdprijs vragen voor z’n Amerikaanse ster-international. Voor zowel PSV als Tillman is het evenwel beter alle interesse af te slaan en de focus te richten op een succesvolle Champions League-campagne in 2025. Op dat niveau kunnen club en speler hun marktwaarde substantieel verhogen. Iets wat in de Eredivisie niet snel zal lukken getuige het niveau”, aldus Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang verrast door lamlendig Feyenoord: 'Helaas pindakaas voor veel mensen'

Noa Lang was verrast door het gemak waarmee PSV voetbalde in de eerste helft tegen Feyenoord.