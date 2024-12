Luuk de Jong schrikt: ‘Heb ik dat gezegd? Dan wordt het een hele dure avond voor mij’

stond zondag na de 3-0 overwinning van PSV tevreden voor de camera van de NOS. De aanvoerder en spits van PSV, zelf verantwoordelijk voor de 2-0, schrok echter toen verslaggever Joep Schreuder hem herinnerde aan een belofte die hij zou hebben gedaan.

“Eén ding snap ik niet van jou. Je kunt ook speechen”, leidde Schreuder zijn verhaal in. “Ik hoorde dat jij hebt gezegd: het eerste biertje in het centrum is voor mij.”

“Heb ik dat gezegd? Voor elke PSV’er?”, reageerde De Jong zichtbaar verbaasd. Schreuder: “Voor alle supporters, dacht ik.”

De Jong maakte vervolgens duidelijk dat de fans van PSV niet op een rondje van de aanvaller hoeven te rekenen. “Dan wordt het wel een hele dure avond voor mij, denk ik. Maar ik denk dat we die… Pff. Dat gaan we vanavond maar niet doen”, vervolgde De Jong. “Ik hoop dat de supporters wel fijne feestdagen hebben, maar dat soort dingen gaan we niet doen, denk ik.”

Over de sportieve prestatie van PSV tegen Feyenoord was De Jong vanzelfsprekend tevreden. “Als wij zo spelen, zijn wij zeker een topelftal. Maar wij moten dit elke wedstrijd weer van elkaar eisen. Dan kunnen wij zo goed zijn”, aldus De Jong.

