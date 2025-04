Farioli rekent af met kritiek die al het hele seizoen klinkt: 'Idiote discussie'

Francesco Farioli is hard op weg om tijdens zijn eerste seizoen in Nederland meteen kampioen te worden, maar dit betekent niet dat er helemaal geen kritiek klinkt op de hoofdtrainer van Ajax. De Italiaan was al regelmatig het onderwerp van discussie vanwege zijn roulatiebeleid én manier van spelen. Farioli is een trainer die graag vanuit de controle speelt, waardoor het spel van Ajax in een aantal wedstrijden niet om over naar huis te schrijven was. Hij ging vrijdagavond tijdens de Nacht van de Filosofie in Amsterdam in op de kritiek aan zijn adres.

Ajax speelt zondagmiddag weliswaar de belangrijke thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, maar Farioli nam desondanks de moeite om vrijdagavond aan te schuiven in de openbare bibliotheek in Amsterdam, waar de Nacht van de Filosofie werd georganiseerd. Ajax staat op de drempel van het kampioenschap. Met nog vier speelronden te gaan is de voorsprong op PSV zes punten, maar door de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht staat er toch flink wat druk op het duel met Sparta. Leidt een bijeenkomst minder dan twee dagen voor zo’n belangrijke wedstrijd dan niet af? Volgens Farioli is dat wel degelijk het geval, máár: “Een paar uur afleiding is juist goed, je moet soms ook even loskomen”, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf.

Volgens de krant wilde Farioli in eerste instantie geen voetbalinhoudelijke vragen beantwoorden, of ingaan op vragen over zijn toekomst. Hoewel de coach hard op weg is Ajax voor het eerst sinds 2022 kampioen van Nederland te maken, stond er de voorbije periode een groot vraagteken achter zijn toekomst. Directeur voetbalzaken Marijn Beuker gaf eerder deze week in gesprek met Ajax Life echter een stevig signaal af over de samenwerking tussen Ajax en Farioli. Op zijn toekomst ging de Italiaan desondanks vrijdagavond niet in, maar over de kritiek op zijn speelwijze wilde hij wel wat kwijt. “Je kunt er een boom opzetten wat attractief voetbal is. Maar ik vind de discussie idioot. Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen tussen attractief voetbal of alles winnen, dan zal iedereen voor het laatste kiezen”, zo klinkt het.

‘Een van de meest emotionele wedstrijden van het seizoen’

Farioli is naar eigen zeggen ‘gefascineerd’ door het tiki-taka-voetbal van Pep Guardiola, momenteel trainer van Manchester City, maar kan tegelijkertijd genieten van ‘de passie en emotie’ van José Mourinho, trainer van Fenerbahçe. “Dat lijkt tegenstrijdig, maar het sluit elkaar niet uit. Want wat was een van de meest emotionele wedstrijden van het seizoen?”, zo vroeg Farioli aan het publiek. Volgens de Italiaan was dat het thuisduel van Ajax met Union Sint-Gillis. De Amsterdammers leken na een 0-2 zege in de heenwedstrijd in Brussel al zo goed als geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League, maar gaven hun voorsprong in de return binnen de kortste keren uit handen en stonden lang met een man minder op het veld. Kenneth Taylor schoot Ajax vanaf de stip alsnog naar de achtste finales.

“We verloren, speelden honderd minuten met het publiek in de ArenA en hadden slechts 27 procent balbezit… En toch heb ik zelden méér connectie gevoeld met het publiek in de ArenA dan tijdens die wedstrijd”, aldus Farioli. “Want de redding van Kenneth Taylor vlak voor tijd, de run van Jorrel Hato… Er waren in die wedstrijd zó veel emotionele momenten. Het voetbal was niet goed, maar mensen zagen wél de schoonheid van de opoffering.”

