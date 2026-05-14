Na het staken van de wedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen was de burgemeester van Breda moeilijk te bereiken. Paul Depla was ‘te emotioneel’ om de directeur van NAC te woord te staan, zo beweert algemeen directeur Ferry de Haan van Heerenveen.

Het duel tussen NAC en Heerenveen werd zondag in de slotfase gestaakt, nadat fans van NAC tot tweemaal toe vuurwerk op het veld gooiden in Breda. Ze lieten daarmee hun onvrede blijken over hun club, die is gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. NAC stond op dat moment met 2-0 voor en verdedigde die voorsprong met succes toen de wedstrijd maandag zonder publiek werd uitgespeeld.

Opvallend was dat de wedstrijd om veiligheidsredenen werd afgemaakt in Heerenveen. In de podcast De Bestuurskamer blikt De Haan terug op de gebeurtenissen. “Ik had net een interview gehad met de regionale omroep, toen ik hoorde dat Depla de wedstrijd definitief verboden had”, zegt hij. “De wedstrijd mocht dus niet meer uitgespeeld worden in Breda.”

“Hierdoor moesten we het restant van de wedstrijd in Heerenveen uitspelen”, legt De Haan uit. “Voor ons was dat prima, want wij moesten toch die kant op. Ik verplaats mij even in NAC, die met een degradatie op zak nog naar Friesland moeten reizen.”

Volgens De Haan verliep het contract met Depla stroef. “Depla was te emotioneel om de directeur van NAC, Remco Oversier, telefonisch te woord te staan. Ook Jan Bluyssen, Manager competitiezaken betaald voetbal, moest het met appjes doen. Ik snap dat een burgemeester het ook niet makkelijk heeft, maar je zadelt nu wel iedereen met een probleem op. Dit is Nederland op z’n kleinst als ik eerlijk ben.”