Marco van Basten is de slechtste voetbaltrainer die Doke Schmidt in zijn carrière heeft meegemaakt. Dat vertelt de voormalig verdediger in gesprek met Omroep Friesland.
Schmidt (33) werkte onder Van Basten bij SC Heerenveen. Hij speelde echter weinig onder de 61-jarige oud-topvoetballer, waarna hij de overstap maakte naar Go Ahead Eagles. Na periodes bij SC Cambuur en Helmond Sport hing de rechtsback zijn schoenen definitief aan de wilgen.
Als Schmidt terugdenkt aan de slechtste trainer uit zijn loopbaan, komt hij bij Van Basten uit: "Puur als trainer was dat denk ik Van Basten. Als persoon was er niks op aan te merken, alleen trainer zijn was niet voor hem."
Wel snapt Schmidt dat Van Basten de mogelijkheid kreeg om bij SC Heerenveen als hoofdtrainer aan de slag te gaan: "Iemand met zo'n status in het Nederlandse voetbal moet je wel de kans geven om te kijken hoe dat gaat. Hij heeft later zelf ook aangegeven dat dit niet het vak voor hem was."
De beste trainer die Schmidt heeft gehad was assistent-trainer Sandor van der Heide: "Dat is puur tactisch", legt Schmidt uit. Van der Heide was jarenlang de vaste assistent van Henk de Jong bij zowel SC Cambuur als De Graafschap.
Oh meneer is een beetje rancuneus… Omdat hij naar de beloften is gestuurd, is Marco van Basten ineens de slechtste trainer die hij ooit heeft gehad. En wat heeft Doke Schmidt zelf nou echt laten zien in zijn carrière? Ook niet bepaald indrukwekkend. Misschien had Van Basten achteraf gewoon gelijk.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Oh meneer is een beetje rancuneus… Omdat hij naar de beloften is gestuurd, is Marco van Basten ineens de slechtste trainer die hij ooit heeft gehad. En wat heeft Doke Schmidt zelf nou echt laten zien in zijn carrière? Ook niet bepaald indrukwekkend. Misschien had Van Basten achteraf gewoon gelijk.