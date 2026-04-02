Live voetbal

Doke Schmidt: 'Marco van Basten is de slechtste trainer die ik heb gehad'

2 april 2026, 10:10   Bijgewerkt: 10:15
Trond Sollied en Marco van Basten op een persconferentie in 2008
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Marco van Basten is de slechtste voetbaltrainer die Doke Schmidt in zijn carrière heeft meegemaakt. Dat vertelt de voormalig verdediger in gesprek met Omroep Friesland.

Schmidt (33) werkte onder Van Basten bij SC Heerenveen. Hij speelde echter weinig onder de 61-jarige oud-topvoetballer, waarna hij de overstap maakte naar Go Ahead Eagles. Na periodes bij SC Cambuur en Helmond Sport hing de rechtsback zijn schoenen definitief aan de wilgen.

Als Schmidt terugdenkt aan de slechtste trainer uit zijn loopbaan, komt hij bij Van Basten uit: "Puur als trainer was dat denk ik Van Basten. Als persoon was er niks op aan te merken, alleen trainer zijn was niet voor hem."

Artikel gaat verder onder video

Wel snapt Schmidt dat Van Basten de mogelijkheid kreeg om bij SC Heerenveen als hoofdtrainer aan de slag te gaan: "Iemand met zo'n status in het Nederlandse voetbal moet je wel de kans geven om te kijken hoe dat gaat. Hij heeft later zelf ook aangegeven dat dit niet het vak voor hem was."

En de beste trainer?

De beste trainer die Schmidt heeft gehad was assistent-trainer Sandor van der Heide: "Dat is puur tactisch", legt Schmidt uit. Van der Heide was jarenlang de vaste assistent van Henk de Jong bij zowel SC Cambuur als De Graafschap.

➡️ Meer voetbalnieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
7 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
804 Reacties
150 Dagen lid
1.971 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Oh meneer is een beetje rancuneus… Omdat hij naar de beloften is gestuurd, is Marco van Basten ineens de slechtste trainer die hij ooit heeft gehad. En wat heeft Doke Schmidt zelf nou echt laten zien in zijn carrière? Ook niet bepaald indrukwekkend. Misschien had Van Basten achteraf gewoon gelijk.

Orient
67 Reacties
32 Dagen lid
43 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 Van Basten was geen succes als trainer en hij gaf zelf op een zeker moment aan dat het niet echt iets voor hem was. Dus niet echt verrassend dat een voormalig speler van hem aangeeft betere trainers gehad te hebben.

dilima1966
3.411 Reacties
1.028 Dagen lid
16.873 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goede voetballer s zijn nog geen goede trainers Kluivert. Ook zo trainer

0laf
1.177 Reacties
1.287 Dagen lid
5.667 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat van Basten hem ook de slechtste voetballer vindt. En dat snap ik volledig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Sparta
29
-12
42
9
Utrecht
29
10
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws