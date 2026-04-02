Marco van Basten is de slechtste voetbaltrainer die Doke Schmidt in zijn carrière heeft meegemaakt. Dat vertelt de voormalig verdediger in gesprek met Omroep Friesland.

Schmidt (33) werkte onder Van Basten bij SC Heerenveen. Hij speelde echter weinig onder de 61-jarige oud-topvoetballer, waarna hij de overstap maakte naar Go Ahead Eagles. Na periodes bij SC Cambuur en Helmond Sport hing de rechtsback zijn schoenen definitief aan de wilgen.

Als Schmidt terugdenkt aan de slechtste trainer uit zijn loopbaan, komt hij bij Van Basten uit: "Puur als trainer was dat denk ik Van Basten. Als persoon was er niks op aan te merken, alleen trainer zijn was niet voor hem."

Wel snapt Schmidt dat Van Basten de mogelijkheid kreeg om bij SC Heerenveen als hoofdtrainer aan de slag te gaan: "Iemand met zo'n status in het Nederlandse voetbal moet je wel de kans geven om te kijken hoe dat gaat. Hij heeft later zelf ook aangegeven dat dit niet het vak voor hem was."

En de beste trainer?

De beste trainer die Schmidt heeft gehad was assistent-trainer Sandor van der Heide: "Dat is puur tactisch", legt Schmidt uit. Van der Heide was jarenlang de vaste assistent van Henk de Jong bij zowel SC Cambuur als De Graafschap.