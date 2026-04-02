Met enige verbazing keek ik woensdagavond naar het programma Vandaag Inside. Johan Derksen hanteerde de sloopkogel, en dit keer was het Nederlands elftal het slachtoffer. Na de 1-1 tegen Ecuador wist de analist het zeker: de ploeg van Ronald Koeman gaat de groepsfase van het WK niet overleven.

Het opportunisme droop werkelijk van de beeldbuis af. Derksen hield een betoog op basis van één wedstrijd en 'vergat' voor het gemak even te vermelden dat Oranje tachtig minuten lang met tien man moest overleven. Dat een ploeg in ondertal tegen prima voetballende nummer 23 van de wereldranglijst geen oogstrelend positiespel op de mat legt, werd door Derksen simpelweg doodgezwegen om zijn eigen gelijk kracht bij te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast negeerde Derksen de fase waarin dit Oranje zich bevindt. Ronald Koeman gebruikte de oefeninterland tegen Ecuador waar het voor is uitgevonden: experimenteren. Met namen als Mark Flekken, Stefan de Vrij en Jerdy Schouten binnen de lijnen stond er een elftal dat in deze samenstelling nooit het veld zal betreden tijdens het eindtoernooi. Het is dan ook simpel scoren om dit collectief af te serveren op basis van een experimenteel basiselftal, dat ook nog eens vroegtijdig werd gemankeerd door een rode kaart.

Dieptepunt

Het dieptepunt van de avond moest echter nog komen. Volgens Derksen beschikt Nederland over louter 'waterdragers' en heeft Oranje de beschikking over geen enkele vedette. Een diskwalificatie van spelers als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, die al jaren lang bepalend zijn in de wereldtop. Tel daar de stormachtige ontwikkeling van Ryan Gravenberch bij op: een speler waar menig topland jaloers op is.

Kritiek op Oranje is terecht en logisch

Duidelijk is dat er kritiek mag zijn op het Nederlands elftal, want er ging tegen Ecuador ook genoeg fout. De vraag of Koeman het maximale uit deze spelersgroep haalt is ook zeker legitiem. Maar de ongenuanceerde kroegpraat van Derksen voegt werkelijk niets toe aan die discussie. Het verkoopt prima als entertainment, maar heeft met het nabespreken van een wedstrijd weinig te maken.

Ik ben dan ook erg benieuwd naar de uitleg bij Vandaag Inside als Oranje komende zomer wél gewoon die groepsfase doorkomt. Zou het dan toch aan die zogenaamde 'waterdragers' liggen?