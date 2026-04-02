Hoe Johan Derksen het Nederlands elftal onterecht bij het grofvuil zet

2 april 2026, 09:24   Bijgewerkt: 09:35
Johan Derksen
Foto: © SBS/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Met enige verbazing keek ik woensdagavond naar het programma Vandaag Inside. Johan Derksen hanteerde de sloopkogel, en dit keer was het Nederlands elftal het slachtoffer. Na de 1-1 tegen Ecuador wist de analist het zeker: de ploeg van Ronald Koeman gaat de groepsfase van het WK niet overleven.

Het opportunisme droop werkelijk van de beeldbuis af. Derksen hield een betoog op basis van één wedstrijd en 'vergat' voor het gemak even te vermelden dat Oranje tachtig minuten lang met tien man moest overleven. Dat een ploeg in ondertal tegen prima voetballende nummer 23 van de wereldranglijst geen oogstrelend positiespel op de mat legt, werd door Derksen simpelweg doodgezwegen om zijn eigen gelijk kracht bij te zetten.

Daarnaast negeerde Derksen de fase waarin dit Oranje zich bevindt. Ronald Koeman gebruikte de oefeninterland tegen Ecuador waar het voor is uitgevonden: experimenteren. Met namen als Mark Flekken, Stefan de Vrij en Jerdy Schouten binnen de lijnen stond er een elftal dat in deze samenstelling nooit het veld zal betreden tijdens het eindtoernooi. Het is dan ook simpel scoren om dit collectief af te serveren op basis van een experimenteel basiselftal, dat ook nog eens vroegtijdig werd gemankeerd door een rode kaart.

Dieptepunt

Het dieptepunt van de avond moest echter nog komen. Volgens Derksen beschikt Nederland over louter 'waterdragers' en heeft Oranje de beschikking over geen enkele vedette. Een diskwalificatie van spelers als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, die al jaren lang bepalend zijn in de wereldtop. Tel daar de stormachtige ontwikkeling van Ryan Gravenberch bij op: een speler waar menig topland jaloers op is.

Kritiek op Oranje is terecht en logisch

Duidelijk is dat er kritiek mag zijn op het Nederlands elftal, want er ging tegen Ecuador ook genoeg fout. De vraag of Koeman het maximale uit deze spelersgroep haalt is ook zeker legitiem. Maar de ongenuanceerde kroegpraat van Derksen voegt werkelijk niets toe aan die discussie. Het verkoopt prima als entertainment, maar heeft met het nabespreken van een wedstrijd weinig te maken.

Ik ben dan ook erg benieuwd naar de uitleg bij Vandaag Inside als Oranje komende zomer wél gewoon die groepsfase doorkomt. Zou het dan toch aan die zogenaamde 'waterdragers' liggen?

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

SWVoetbal
100 Reacties
296 Dagen lid
185 Likes
SWVoetbal
Iedere keer als Johan Derksen weer eens ongenuanceerd, grof en dom dit soort uitspraken doet, denk ik steeds aan dat ene zinnetje dat vaak vermeld wordt: "... Aldus de oud-speler van onder meer SV Meppen en SC Veendam...." Johan Derksen is zó verschrikkelijk in zichzelf gaan geloven, dat het bijna zielig is. En dan nog te bedenken dat hij grof betaald wordt om dit soort onzin uit te kramen... Het Orakel uit Grolloo... Laat me niet lachen...

JMP
80 Reacties
972 Dagen lid
378 Likes
JMP
Het probleem van Derksen is dat hij, vlgs eigen zeggen, het huidige voetbal alleen nog met een schuin oog volgt. Daarbij blijft maar analyseren op basis van hoe het voetbal in de jaren 60 en 70 in elkaar stak, met zn oeverloze verwijzingen naar Cruijff, Van Hanegem, Janssen, enz. Dan hebben we het dus over 50 60 jaren geleden.

Nederland - Ecuador

1 - 1
Gespeeld op 31 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

