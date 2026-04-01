Johan Derksen denkt dat het Nederlands elftal op het komende WK al in de groepsfase sneuvelt, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. De televisiepersoonlijkheid genoot allesbehalve tijdens de afgelopen interlandperiode en acht de ploeg van Ronald Koeman niet in staat om een poule met Tunesië, Japan en Zweden te overleven.

In de woensdagavonduitzending, waarin René van der Gijp zoals gebruikelijk ontbrak, gooit Wilfred Genee het balletje op: “Worden we wereldkampioen?”, vraagt de presentator van de talkshow aan de gasten. “Ja. Dat denk ik wel, toch? Als je ze ziet voetballen”, reageert Rutger Castricum.

Dan mengt Johan Derksen zich. “Ik denk dat ze de groepsfase niet eens overleven. Ik heb het teruggekeken en vond het zó middelmatig allemaal”, zegt De Snor. “Als je Tunesië, Japan en Zweden ziet… dat zijn topfitte landen die met zóveel kracht en conditie spelen. Zelfs uit Tunesië spelen tegenwoordig veel spelers in het buitenland. Dat is geen bananenrepubliek meer op voetbalgebied”, meent de oud-speler van onder meer SV Meppen en SC Veendam.

Vervolgens richt de televisiepersoonlijkheid zich tot de selectie. “Ik moet het nog zien met dit stelletje huis-tuin-en-keuken-voetballers… Mét een slechte keeper!” Wierd Duk haakt in: “Bart Verbruggen is geen slechte keeper.” Derksen: “Dat vind ik een slechte keeper.”

“Robin Roefs is de beste keeper, maar die is geblesseerd. Die er dinsdag in stond (Mark Flekken, red.) is ook niks”, gaat Derksen verder. Ook de spitsen komen er niet zonder kritiek vanaf: “Ze hebben vier spitsen, waarvan geen één een topspits is. Dat is een probleem hoor! We hebben allemaal spelers die in het buitenland spelen, maar het zijn allemaal waterdragers daar. Geen enkele vedette.”

Genee denkt dat Derksen Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk over het hoofd ziet. “Het is geen garantie dat je doorgaat in de poule”, stelt De Snor desondanks.

