Johan Derksen: 'Nederland overleeft WK-groepsfase niet'

1 april 2026, 23:06
Johan Derksen
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen denkt dat het Nederlands elftal op het komende WK al in de groepsfase sneuvelt, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. De televisiepersoonlijkheid genoot allesbehalve tijdens de afgelopen interlandperiode en acht de ploeg van Ronald Koeman niet in staat om een poule met Tunesië, Japan en Zweden te overleven.

In de woensdagavonduitzending, waarin René van der Gijp zoals gebruikelijk ontbrak, gooit Wilfred Genee het balletje op: “Worden we wereldkampioen?”, vraagt de presentator van de talkshow aan de gasten. “Ja. Dat denk ik wel, toch? Als je ze ziet voetballen”, reageert Rutger Castricum.

Dan mengt Johan Derksen zich. “Ik denk dat ze de groepsfase niet eens overleven. Ik heb het teruggekeken en vond het zó middelmatig allemaal”, zegt De Snor. “Als je Tunesië, Japan en Zweden ziet… dat zijn topfitte landen die met zóveel kracht en conditie spelen. Zelfs uit Tunesië spelen tegenwoordig veel spelers in het buitenland. Dat is geen bananenrepubliek meer op voetbalgebied”, meent de oud-speler van onder meer SV Meppen en SC Veendam.

Vervolgens richt de televisiepersoonlijkheid zich tot de selectie. “Ik moet het nog zien met dit stelletje huis-tuin-en-keuken-voetballers… Mét een slechte keeper!” Wierd Duk haakt in: “Bart Verbruggen is geen slechte keeper.” Derksen: “Dat vind ik een slechte keeper.”

“Robin Roefs is de beste keeper, maar die is geblesseerd. Die er dinsdag in stond (Mark Flekken, red.) is ook niks”, gaat Derksen verder. Ook de spitsen komen er niet zonder kritiek vanaf: “Ze hebben vier spitsen, waarvan geen één een topspits is. Dat is een probleem hoor! We hebben allemaal spelers die in het buitenland spelen, maar het zijn allemaal waterdragers daar. Geen enkele vedette.”

Genee denkt dat Derksen Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk over het hoofd ziet. “Het is geen garantie dat je doorgaat in de poule”, stelt De Snor desondanks.

➡️ Meer over Oranje

Lees ook:
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • za 28 maart, 09:39
  • 28 mrt. 09:39
  • 14
Xavi Simons bij Nederland - Ecuador

Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

  • di 31 maart, 22:43
  • 31 mrt. 22:43
  • 7
Jerdy Schouten

Jerdy Schouten scheurt kruisband en mist WK

  • Gisteren, 14:21
  • Gisteren, 14:21
  • 2
Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
  • 3
Hij zegt niets vreemds, beter nog, hij heeft gelijk .

dilima1966
3.411 Reacties
1.028 Dagen lid
16.873 Likes
dilima1966
  • 2
Hij kon wel eens gelijk krijgen ze spelen niet echt top onder koeman

Ajeto!
650 Reacties
1.287 Dagen lid
3.813 Likes
Ajeto!
  • 1
Gelukkig heeft het orakel uit Grolloo het niet altijd bij het juiste eind. We gaan het zien en ik hoop dat die ouwe snark weer eens ongelijk krijgt

Orient
67 Reacties
32 Dagen lid
43 Likes
Orient
  • 1
Nederland heeft te veel spelers die dit seizoen niet in vorm zijn. En er zijn er teveel die überhaupt zelden super hebben gespeeld tegen toplanden. Wereldkampioen worden gaat met deze selectie niet gebeuren. Begrijp reactie van Derksen, Japan heeft gewoon een goede ploeg en de Zweden zien er een stuk lastiger uit dan een half jaar geleden en Tunesië is een stugge ploeg. De volgende ronde moet kunnen, maar vrees dat het daarna snel afgelopen is.

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

